Los sindicatos de CaixaBank mantienen la huelga de mañana en contra del ERE.

Los sindicatos de CaixaBank han rechazado la última propuesta que este lunes les ha hecho la dirección del banco y mantienen la huelga convocada para este martes en contra de los despidos forzosos, aunque ambas partes siguen negociando desde esta mañana. La dirección de CaixaBank ha presentado una nueva propuesta en la mesa de negociación con los sindicatos que mejora las compensaciones para los trabajadores que saldrán de la entidad con el ERE planteado por la empresa, aunque mantiene el número de salidas en 6.950 trabajadores.

A un día de finalizar el proceso de negociación sobre el ERE, los sindicatos han dicho que "no aceptamos despidos forzosos" y consideran que es posible "implementar otras medidas no traumáticas". Por ello, consideran que la dirección de la empresa no les deja "otra que volver a la huelga mañana" y han advertido de que "no van de farol y que el 90% de la plantilla los respalda".

Además, han acusado a CaixaBank de realizar "tan solo leves movimientos" y, pese a que la entidad ha rebajado las salidas iniciales, situándolas en 6.950 personas, "desequilibra los cupos provinciales llevándonos a despidos forzosos".