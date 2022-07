Slim se deja querer en FCC para dotar de liquidez su gran apuesta por Banamex

El mercado empieza a dar por descontado un acuerdo de Carlos Slim con un inversor institucional para transferir un paquete de su participación en FCC, que arme de liquidez una apuesta imbatible del empresario mexicano por Banamex, un negocio valorado en el entorno de los 5.000 millones de euros. Así lo apuntan fuentes del entorno legal del grupo constructor a este medio, que indican que el empresario azteca habría abierto la puerta a esta posibilidad en el marco del acercamiento que ha vivido recientemente por parte de algunos fondos de inversión que le han mostrado su apetito por FCC.

No en vano, Carlos Slim, que se ha consagrado como uno de los mayores inversores en la bolsa española, tiene distribuida su participación del 81,21% en Fomento de Construcciones y Contratas entre dos sociedades sobre las que ejerce un control exclusivo. Por un lado, el vehículo Control Empresarial de Capitales SA de CV (CEC) acapara un 69,85% del grupo constructor. Mientras que el otro 11,36% está en manos de Slim a título personal a través de la sociedad cartera Finver Inversiones, cuyo peso en FCC ha elevado recientemente a costa de la primera.

Este reparto de la posición de control del empresario mexicano en la constructora facilitaría una eventual operación corporativa que otorgaría a Slim potencia de fuego suficiente para cargar la caja de su oferta por la filial azteca de Citi. El empresario está dispuesto a echar el resto en esta batalla.

En los corrillos de mundo financiero gana peso la opción de que el traspaso de un porcentaje de la participación de Carlos Slim en FCC a un inversor se materialice a través de una opa (oferta pública de adquisición) parcial y pactada con el empresario sobre el gigante constructor. Esta vía daría opción a los accionistas minoritarios del grupo para monetizar sus posiciones en la compañía.

A principios del año pasado, Slim inició algunos trámites para retomar el plan de Esther Koplowitz -dueña del 4,57% de FCC- para sacar a bolsa el área de infraestructuras de la constructora, FCC Construcción, que al cierre de 2019 facturó 6.276 millones de euros y registró un ebitda (beneficio bruto de explotación) de 1.026 millones. El empresario llegó a sondar a un selecto grupo de inversores, como avanzó La Información, aunque la operación no terminó de fraguar.

En la batalla por Banamex, Slim cuenta con la bendición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El empresario azteca es una de las mayores fortunas nacionales y un referente en el mercado financiero del país. De hecho, el máximo accionista de FCC ha armado su oferta por la filial de Citi a través de Banco Inbursa, también de su propiedad. El éxito de Slim supondría la consolidación de uno de los mayores grupos financieros del país y aseguraría que este activo estratégico escapa de manos extranjeras.

Pero Slim no es el único candidato a garantizar la nacionalidad de Banamex. La retirada de Banco Santander, cuya oferta no vinculante no ha superado el filtro de Citi, tal y como informó la entidad que preside Ana Botín el pasado viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha dejado a varios grupos mexicanos aún vivos en la contienda.

Destaca Banorte, considerado como el mayor banco de capital mexicano que preside el empresario Carlos Hank González, nieto del ex gobernador del Estado de México del mismo nombre. La presencia de otros contrincantes mexicanos, igualmente estratégicos para los intereses del país, mete presión a Carlos Slim para exprimir sus capacidades si, como pretende, mantiene su empeño de liderar la oferta más fuerte por Banamex. En FCC podría estar la clave de su estrategia.