Socios de Ferrovial en Heathrow ejercen derecho de venta y presionan a los fondos

Varios socios de Ferrovial en FGP Topco, la sociedad que controla el Aeropuerto de Heathrow, han ejercicio su derecho de venta, complicando la operación de desinversión de la empresa cotizada en el Ibex 35. En concreto, un 35% del capital de la sociedad espera poder vender sus títulos lo que, de acuerdo con la información remitida esta mañana por la compañia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no solo dejan en 'stand by' la operación, sino que la pone en riesgo.

"El acuerdo de compraventa de las acciones de la filial de Ferrovial sigue en vigor, si bien la venta de las mismas está condicionada a que la venta de las Acciones Acompañadas también se materialice", señala. "Las partes están trabajando en el cumplimiento de dicha condición mediante el análisis de diferentes opciones", añade Ferrovial en su comunicado.

Este giro presiona a los fondos a ampliar sus porcentajes de compra o a buscar otros interesados que asuman además del 25% de la participación en manos de Ferrovial, el 35% restante. La compañía de la familia Del Pino había acordado un reparto de su participación entre Ardian y The Public Investment Fund, que adquirirían la participación en alrededor de un 15% y 10% respectivamente, a través de vehículos separados. Sin embargo, el porcentaje de capital a absorber ahora es significativamente más elevado, al alcanzar el 60% del capital de FGP Topco.

El 28 de noviembre, al anunciar la operación, Ferrovial ya anticipó que existían varias cláusulas concretas que podrían alterar la operación. "La transacción está sujeta al cumplimiento de los derechos de adquisición preferente (right of first offer, ROFO) y de acompañamiento total (full tag-alone right) que pueden ser ejercidos por los demás accionistas de FGP Topco conforme al pacto de accionistas y a los estatutos de la sociedad", avanzó en un comunicado. No se conoce la identidad de los socios que ha ejercicio su derecho de venta y tampoco si existiría la posibilidad de que los que prefieren quedarse pudieran convertirse en socios de Ardian y de TPI.

En su reciente folleto de debut en el Nasdaq, Ferrovial avanzaba que esperaba cerrar la operación antes del invierno este año. Ahora queda pendiente de que los accionistas interesados en abandonar FGP también puedan hacerlo. Ferrovial había avanzado un precio de venta de 2.368 millones de libras (unos 2.750 millones de euros). A ese precio, el 35% del capital estaría valorado en más de 3.800 millones de euros.

Tras la noticia, los títulos de Ferrovial retroceden algo menos de un punto porcentual en el parqué madrileño, aunque el descenso se produce después de seis sesiones consecutivas de subidas.