Spotahome necesita más capital: ultima una nueva ronda millonaria 'in extremis'

Spotahome vuelve a necesitar dinero tras la 'megarronda' de 2018, donde irrumpió como máximo accionista un histórico fondo de Silicon Valley. La startup española, que desarrolla una plataforma para alquilar viviendas para media y larga estancia, negocia 'in extremis' los últimos flecos de una nueva ampliación millonaria con socios internacionales. Busca cerrarla de manera definitiva en el primer trimestre por las necesidades de dinero. De esa manera lograrán oxígeno tras un año y medio de fuertes gastos destinados a tratar de acelerar su expansión. Durante los últimos meses ha mantenido conversaciones para cerrar una operación, entre ellos con Softbank, sin que hayan fructificado. Mientras tanto, lidia con la fuerte rotación de personal, especialmente en el equipo técnico, después de la llegada de los fichajes estrella de compañías como Uber o Amazon a las oficinas de Londres (Reino Unido).

Fue a mediados de 2018 cuando la compañía liderada por Alejandro Artacho, logró el espaldarazo de un gran fondo. El fondo Kleiner Perkins aportaba buena parte de una ronda de 34 millones de euros, con la que hacer crecer su negocio inmobiliario en internet. Era la primera vez en la que una startup española lograba el respaldo de un vehículo que fue accionista de gigantes tecnológicos como Amazon, Google o Spotify. Ahora, según explican varias fuentes conocedoras, hay una necesidad ineludible de capital. Detrás está el fuerte crecimiento del equipo y de los gastos para tratar de crecer en las once ciudades donde está presente.

Así, ahora la compañía -que ha levantado más de 60 millones de dólares en las diferentes operaciones firmadas en los últimos cinco años desde su fundación en 2014- ultima la negociación de otra ronda de financiación, para lo que llevar varias semanas de encuentros. Será millonaria, pero no del nivel de los 40 millones levantados en 2018, que valoraron a la compañía en menos de 150 millones, según documentos oficiales presentados por su matriz en el registro mercantil británico. Dadas las necesidades de capital, la operación debe finiquitarse en las próximas semanas, según precisan fuentes conocedoras. Desde la dirección de la empresa no han hecho ningún tipo de valoración.

En la última parte de 2019, tal y como adelantó La Información, el propio Artacho mantuvo conversaciones iniciales con el megafondo de inversión del gigante japonés Softbank para una posible inversión. Queda por ver si finalmente participa en esta ampliación -todo apunta a que no será así- un vehículo que se encuentra en una situación delicada, ante los problemas surgidos en WeWork y Uber -con pérdidas millonarias- y la 'marcha atrás' ejecutada en varias de las inversiones comprometidas con algunas de sus invertidas o de otras compañías, como desvelaba el medio estadounidense Axios.

Fuerte gasto y alta rotación

El último año y medio ha estado marcado por un alto nivel de gasto para hacer crecer su plataforma. No sólo en el lado de la plantilla -que ha pasado de algo más de 180 empleados a finales de 2017 a más de 350, a los que hay que sumar todos los 'revisadores' de las viviendas, que son profesionales 'freelance'- sino también en marketing y promoción para captar no sólo dueños de viviendas sino inquilinos para su plataforma, con aperturas de oficinas en seis ciudades nuevas -Berlín, Milán, París, Lisboa y Dublín- que se suma a la de Londres, abierta a finales de 2018.

En esa última oficina se ubican los últimos fichajes estrella que han sacudido la estructura de la startup. Artacho decidió profesionalizar más la cúpula, con directivos de otras compañías tecnológicas de renombre y apartando a tres de los cofundadores. Aterrizaron la ex vicepresidenta de Tripadvisor, Amanda Symonds, como la responsable de crecimiento; uno de los jefes del área de búsquedas de Amazon, Ángel Azcárraga, como nuevo director tecnológico; la ex líder de operaciones de Uber en Europa y Oriente Medio, Cleo Sham, como la encargada última de las operaciones, y el ex vicepresidente de Hello Fresh, Balaji Nageswaran, como el supervisor de todo el área de Producto. A estos hay que sumar otros fichajes de renombre en el área técnica. Sólo en 2018 duplicó gastos de personal hasta superar la barrera de los 10 millones de euros en su filial española, con la que gestionaba su plantilla 'española', la práctica totalidad en esas fechas.

Todos fichajes estrella que exigieron ubicarse en Londres (Reino Unido) y no en las oficinas centrales de Madrid. Eso ha llevado a una bicefalia entre Madrid y Londres, según confirman varias fuentes conocedoras a La Información, que no ha hecho fácil la convivencia. A esto hay que sumar también la alta rotación entre los mandos intermedios, especialmente en el equipo de tecnológico. Ha habido una rotación importante y un malestar significativo en una parte de la plantilla. Cabify y otras startups están entre los destinos de algunos de los perfiles más técnicos.

Los últimos números de negocio son los pertenecientes al ejercicio 2018. En ese año sumaron 6 millones de euros de ingresos pero las pérdidas superaron los 12 millones. Ante la fuerte expansión geográfica de 2019 todo apunta a un incremento de los costes. Queda por ver cómo se cerró en cuanto a ingresos. Sí que es evidente que sigue sin ser rentable. Spotahome busca hacer algo complicado: ser el intermediario entre dueños de viviendas e inquilinos que buscan un alquiler de más de un mes. Gestionan la transacción (y el cobro mensual) y por ello se quedan con una comisión.