STC llama a la cooperación con Telefónica en plena sacudida por su compra del 9,9%.

STC llama a la "cooperación" con Telefónica. El gigante saudí lo señala así ante sus inversores en la presentación de resultados correspondientes al tercer trimestre del año que la irrupción con el 9,9% de las acciones de la operadora española, que lo colocaría como el máximo accionista muy por encima de los socios históricos españoles BBVA y Caixabank. Lo hace en plena sacudida por el movimiento y sin dar ningún tipo de plazo ni indicación sobre sus gestiones con el Gobierno de España para obtener la autorización necesaria para alcanzar esa posición.

"Esta inversión tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre las dos empresas para beneficiarse de todas las oportunidades disponibles en el futuro", apunta el consejero delegado, Olayan M. Alwetaid, en la presentación a los analistas. Vuelve a referirse, como hiciera en el anuncio a principios de septiembre de su 'asalto', a que este desembolso de hasta 2.100 millones de euros se alinea con su "ambiciosa expansión" y el "crecimiento sostenible del grupo", que ha resultado en numerosas inversiones en el sector tecnológico.

Más allá de esa llamada a la cooperación, los saudíes repiten los argumentos que ya utilizaron hace unas semanas. Vuelven a hacer guiños a la gestión del equipo directivo, encabezado por el presidente, José María Álvarez-Pallete, insistiendo en que existe "confianza en el crecimiento sostenible y potencial alcista" de la teleco española. Y como ya hiciera previamente, vuelve a señalar los activos tecnológicos como los más apetecibles por su lado, desde la inteligencia artificial, al 'edge computing' o el internet de las cosas.

Este posicionamiento de STC de 'mano tendida' se produce en plena sacudida por su movimiento. Su sorpresiva llegada en un movimiento entre bambalinas y a través de pequeñas compras ejecutadas con su acuerdo con el banco de inversión Morgan Stanley causó inquietud entre los socios históricos, BBVA y Caixa, y también puso en guardia al Gobierno de Pedro Sánchez. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha insistido en varias ocasiones en el carácter "estratégico" de la operadora.

Exprimir el acuerdo

Además también esta mención a la "cooperación" de cara a "operaciones futuras" se puede interpretar como el intento de STC de exprimir desde un punto de vista económico esta alianza. Ya sucedió algo parecido con los socios cataríes (e&) en Vodafone, que inicialmente hablaban de una posición pasiva y acabaron poniendo sobre la mesa un pacto para dar servicios conjuntamente a grandes cuentas y en las adquisiciones de suministros.

Mientras todo esto sucede la compañía saudí no da ninguna pista sobre los plazos para su entrada. En la presentación de los resultados trimestrales no ofrece previsiones. El Gobierno aseguró hasta la pasada semana que no había recibido ningún tipo de solicitud por parte del grupo. Hasta ahora, la empresa cuenta con el 4,9%. Para llegar hasta el 9,9% que tiene comprometido con derivados financieros necesita la luz verde del Ejecutivo al ser la operadora una empresa relacionada con la Defensa Nacional.

A la espera del plan estratégico

STC, controlada por el fondo soberano PIF (Public Investment Fund) al tener un 66% de los títulos, asegura a sus inversores que los nueve primeros meses de este año los ha cerrado con 13.793 millones de euros (54.600 millones de riales saudíes) de ingresos totales. Esto representa un incremento de algo más del 9% respecto al mismo periodo del año anterior y la mayor cifra registrada por el grupo. El beneficio neto creció un 17% y lo que se disparó fue la deuda total que pasó de los 2.570 millones de euros a los casi 6.000 millones. La caja y equivalentes también creció de manera relevante.

Telefónica da los últimos retoques a su nuevo plan estratégico para los tres próximos años, por el que también se ha interesado la propia STC. La cúpula de la operadora ultima este documento, en el que se incluirá el plan de bajas incentivadas para hasta 5.000 empleados en España (aún por negociar con las principales organizaciones sindicales) y que será presentado en el Capital Markets Day, que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre.