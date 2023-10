Calviño advierte que Telefónica es la compañía "más estratégica" de España

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ha presidido la reunión informal de ministros de telecomunicaciones de la Unión Europea que se celebra este lunes y martes en León.

Durante el primer encuentro de los ministro europeos, Calviño ha rechazado pronunciarse ante las preguntas de los periodistas sobre la entrada del grupo saudí STC en Telefónica. Se ha limitado a destacar que Telefónica es, desde su punto de vista, la empresa "más estratégica" de España.

Tampoco se ha querido manifestar sobre las intenciones en Telefónica que la compañía saudí ha trasladado al Gobierno. El pasado 5 de septiembre, STC adquirió el 9,9% de su capital social, pero para completar la operación debe tener el beneplácito del Ejecutivo.

"No me voy a pronunciar sobre una situación específica. El Gobierno de España ha sido muy claro con respecto a que Telefónica es una de las empresas más estratégicas, si no la más estratégica de nuestro país (...) Como hemos venido haciendo desde el primer momento, seguiremos defendiendo el interés estratégico de nuestro país de una manera que incentive y que impulse la inversión extranjera en España", ha indicado Calviño.

Precisamente, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, participará en esta reunión informal en León como representante de la GSMA, la patronal mundial de la industria móvil y organización de la que preside su consejo de administración.

Durante la reunión

Calviño ha destacado la obligación de Europa de que la regulación del sector de telecomunicaciones esté en línea con las "nuevas realidades" para asegurar las inversiones y la rentabilidad de las empresas.

El encuentro entre los ministros europeos, que finalizará mañana, ha comenzado con una sesión dedicada al refuerzo de los derechos digitales, un debate en el que también se abordarán aspectos como la neurotecnología y las tecnologías inmersivas y cuánticas. Se invitará a la reflexión sobre los derechos digitales y sobre la regulación del desarrollo de la inteligencia artificial.

Según Calviño, tanto la regulación sectorial como los instrumentos de política de competencia de la UE deben incorporar "los nuevos riesgos" con el objetivo de que el marco normativo del sector garantice que siga siendo "rentable" y tenga capacidad de abordar las "inversiones necesarias" en infraestructuras en los próximos años.

"El sector de las telecomunicaciones está inmerso en una revolución tecnológica sin precedentes. Estos cambios tecnológicos, que se han acelerado vertiginosamente como consecuencia de la pandemia, están llevando a la aparición de nuevos servicios, de nuevos operadores y nuevas situaciones de posición de dominio", ha afirmado la ministra a preguntas de la prensa.

Sesión de mañana

La reunión continuará mañana, los ministros dedicarán la primera sesión de trabajo del día al futuro de las telecomunicaciones en Europa, que en los últimos años ha experimentado una caída de su rentabilidad.

La reunión informal del León terminará con una sesión centrada en el trabajo de los gobiernos europeos para alcanzar los objetivos de la Década Digital 2030 en cuatro ámbitos, en concreto, la formación para lograr una población con capacidades digitales y profesionales altamente cualificados, las infraestructuras digitales seguras y sostenibles, la transformación digital de tejido empresarial y la digitalización de los servicios públicos.