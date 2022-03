Telefónica ve en el alero los fondos UE si la división política frena las reformas

Los fondos europeos están llamados a ser un revulsivo para el sector de las telecomunicaciones. Y la primera operadora del país avisa del riesgo que existe de que no se ejecuten como debería. Telefónica advierte que existe una "incertidumbre" sobre la inversión de este dinero para la recuperación de la Covid-19 y también sobre las reformas necesarias -laboral y de pensiones entre las más destacadas- para seguir accediendo ellos. Una de las razones: la fragmentación política en el Congreso de los Diputados y la falta de acuerdo en algunos de los temas clave. A esto suma otro riesgo importante en el país: el elevado endeudamiento público.

La fragmentación política no es ninguna novedad ni para Telefónica, ni tampoco para otras compañías del sector de las telecomunicaciones que ya han expuesto la situación en España, como el gigante sueco Ericsson. Sin embargo, ahora la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete pone el dedo en la llaga relacionándola con las necesarias reformas que hay que abordar para que la Unión Europea (UE) siga dando luz verde a la distribución de los fondos europeos. Las dos principales son la laboral y la de las pensiones. La primera salió adelante en una votación de infarto en el Congreso de los Diputados gracias al fallo de uno de los diputados del Partido Popular -en caso de que no hubiera existido ese error se habría tumbado-. La otra es la de las pensiones, que ahora queda en manos del ministro José Luis Escrivá.

Esa "incertidumbre" respecto a los fondos europeos y las reformas importantes viene por ese "alto nivel de fragmentación parlamentaria y la falta de acuerdo sobre temas clave". Para la operadora los fondos son claves. No sólo por los que están vinculados a la digitalización de las pequeñas empresas -ya se han desbloqueado los primeros fondos de lo que se conoce como 'kit digital'-. También por las ayudas que permitirán el despliegue de fibra en zonas rurales y más remotas a través de la nueva empresa de gestión (fibreco) a la que dará entrada a un socio financiero externo.

El 'partido' de la reforma de las pensiones se está jugando en la Comisión Europea. El controvertido Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que se introdujo a última hora y sin consenso con la negociación colectiva fue el primer paso. Pero aún queda la reforma completa. La compañía presidida por José María Álvarez-Pallete pone en duda sobre la capacidad para sacarla adelante. Pero no es el único riesgo que pone sobre la mesa. También señala la pandemia de la Covid y cómo sus efectos podrían tener un "impacto económico más persistente de lo esperado" en caso de que, por ejemplo, las interrupciones en las cadenas de suministro y los altos precios de las materias primas alarguen un periodo de inflación alta con un impacto más profundo en los hogares.

Esa importante subida de la inflación ha copado parte del debate de los primeros ejecutivos de la teleco con los analistas en las últimas presentaciones de resultados. El propio Álvarez-Pallete señaló en la última, el pasado mes de febrero, que estaban lidiando con las presiones al alza en los costes de la energía en España, que en el tercer trimestre implicaron algo más de un punto porcentual de margen de Ebitda (resultado bruto de explotación) en España. Esto ha llevado incluso a la operadora, según desveló el propio Vilá a la agencia Bloomberg hace unos días, que está analizando distintas opciones ante un potencial aumento de las tarifas en este mercado en línea con la estrategia del 'Más servicios (no solicitados) por más dinero'.

El tercer gran riesgo que vuelve a señalar Telefónica en España es el del alto endeudamiento público que supone un problema "adicional" en caso de estrés financiero. Precisamente al analizar los potenciales problemas en el Viejo Continente, donde concentra tres de sus cuatro mercados prioritarios, el grupo destaca entre los potenciales problemas económicos un endurecimiento "excesivo" de las condiciones de financiación, tanto para el sector privado como para el público, con un impacto negativo en la renta disponible que podría incluso derivar en episodios de estrés financiero.

El peso de la deuda

La operadora llega con algo más de 26.000 millones de euros de deuda, que supone 9.200 millones menos que un año antes. Eso sí, la ratio es prácticamente similar si se compara con el Ebitda debido a factores como el cambio de las divisas y, en menor medida, la reducción progresiva del perímetro de la compañía con diferentes desinversiones. La responsable financiera, Laura Abasolo, aseguraba recientemente que la vida media de la deuda ha superado ampliamente los 13 años y la liquidez supera los 24.600 millones, que cubre ampliamente las necesidades. "Ucrania puede cambiar la situación pero estamos muy protegidos con la liquidez", apuntó.

Debido a que este informe anual -que se presenta también ante el regulador bursátil estadounidense (SEC)- se cerró antes de que Rusia iniciara la invasión de Ucrania no hay ninguna mención sobre las consecuencias del conflicto armado en Europa. Pero, obviamente, existe una cierta incertidumbre en todas las grandes compañías del sector por cómo puede influir no sólo en los suministros, sino también en la inflación. El propio Álvarez-Pallete viajó en medio de la celebración del Mobile World Congress (MWC) a la reunión convocada por Emmanuel Macron del European Round Table for Industry (ERT) para analizar las derivadas que pueden generar las sanciones impuestas a Rusia.