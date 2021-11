Telefónica prepara un plan de salidas voluntarias para su plantilla en España.

Telefónica valora el lanzamiento de un nuevo plan de salidas voluntarias para sus trabajadores en España ante las duras condiciones del mercado español y su viraje hacia el 'low cost', confirmaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la medida. El plan de salidas podría abarcar a unas 3.000 personas, según adelanta el diario 'El Confidencial'. La empresa no ha hecho comentarios, mientras que desde los principales sindicatos (UGT Y CCOO) se traslada que no hay ninguna mesa de negociación ni han sido convocados a negociar ningún proceso similar por el momento. "Oficialmente no hay nada", resumía en un comunicado difundido esta mañana UGT.

Como ya adelantó La Información en en febrero, la dirección de la compañía de telecomunicaciones abordaba conversaciones entonces con los sindicatos para actualizar las condiciones, prorrogando un año más el convenio colectivo que rige las condiciones de los más de 20.000 empleados que trabajan en el país. En esa ocasión, estaba sobre la mesa la posibilidad de un nuevo plan voluntario de prejubilaciones para toda la plantilla, similar al que se aprobó en el ejercicio 2019 y que desembocó en la salida de más de 2.600 empleados mayores de 53 años.

En ese mes se acordaba así la medida estrella: el El Plan de Suspensión Individual (PSI). Se trata del plan de bajas incentivadas que se ha ejecutado en dos ocasiones en el pasado y que sustituyó a los antiguos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Es, relacionado con el párrafo anterior, el paquete de prejubilaciones y bajas incentivadas a los mayores de 53 años que, en el caso del último plan pactado en 2019, recibían el 68% del salario bruto hasta la jubilación además de otros beneficios sociales al no producirse una desvinculación pura.

Así, en su anterior Plan de Suspensión Individual (PSI), Telefónica ofrecía a los trabajadores casi un 70% del salario, el 100% de su pago a la cotización social y el mantenimiento del seguro médico. Telefónica y los sindicatos pactaron durante el verano la renovación del convenio que incluía el piloto de jornada de cuatro días y la recuperación del teletrabajo, pero no se ha abordado este asunto.

Telefónica presentó unos resultados mejores de lo esperado en el tercer trimestre, pero ensombrecidos por un menor beneficio bruto de explotación (Ebitda) en España, que provocó una caída en bolsa de la que se ha recuperado en sesiones posteriores, ya que ha subido un 7% en la última semana y durante la sesión de este jueves sus acciones se mantienen en 'verde'.

Rivales en España

Sus principales rivales en España, Orange y Vodafone, han protagonizado sendos expedientes de regulación de empleo para 400 y 442 salidas, respectivamente, lo que llevó a UGT a denunciar que la tendencia al 'low cost' del sector se estaba traduciendo en pérdidas de empleo. Ambas compañías han terminado primando la voluntariedad tras negociar el expediente con los sindicatos, si bien el periodo de adscripciones al proceso de Vodafone no ha comenzado, con lo que aún no se puede aventurar si se llenarán las plazas sin despidos forzosos.