Una de cada cuatro empresas no publica sus objetivos contra el cambio climático. 

Una de cuatro empresas españolas comprometidas con el objetivo de reducir sus emisiones no difunde sus avances, según 'Cero Emisiones Netas (Net Zero) y más allá: un análisis profundo sobre los líderes climáticos y que los impulsa', de South Pole, que se cuestiona los motivos por los que se puede estar extendiendo el "silencio verde". Este estudio se basa en una encuesta con los responsables de sostenibilidad de más de 1.200 grandes empresas que han desarrollado objetivos Cero Emisiones Netas en doce países diferentes.

El documento ha revelado que las empresas establecen objetivos de reducción de emisiones debido a la demanda de los consumidores por bienes y servicios con bajas emisiones de carbono, así como a la oportunidad de mostrar su liderazgo como marca. Según la entidad, antes de la celebración de la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), cientos de empresas de todo el mundo se comprometieron a llegar a Cero Emisiones Netas y según los análisis, las empresas siguen fijando objetivos al mismo ritmo que aumentan los presupuestos para apoyarlos.

No obstante, explica South Pole en un comunicado, antes de la COP27 que se realizará en noviembre próximo en Egipto, se ha detectado un "desanimo" para hacer públicos estos objetivos por parte de las empresas, lo que lleva a cuestionarse los motivos por qué algunas empresas no quieren dar a conocer esas metas y el peligro de extensión del "silencio verde". El CEO de South Pole, Renat Heuberger, ha destacado que es necesario más que nunca "que las empresas que avanzan en materia de sostenibilidad inspiren a sus homólogas para que también empiecen a hacerlo, y esto es imposible si el progreso se produce en silencio".

Las organizaciones encuestadas con objetivos Net Zero han establecido objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero basados en la ciencia, o tienen previsto hacerlo el próximo año, señala el informe, que asegura que algunas de estas empresas más conscientes del cambio climático están progresando hacia el camino limpio. Subraya que incluso entre las compañías que se identifican a sí mismas como grandes emisores, el 76% de los cuales tenía objetivos Net Zero alineados con la ciencia, casi una cuarta parte ha decidido no hacer públicos sus logros más allá de lo obligatorio.

Destaca entonces la investigación, "¿cómo se va a incentivar una carrera hacia la cima entre los grandes contaminadores que no cotizan en bolsa?" Entre las empresas españolas encuestadas, tres de cada cuatro han aumentado sus presupuestos Net Zero desde diciembre de 2021, y muchas están aumentando su capacidad interna actualizando sus equipos de sostenibilidad y contratando nuevo personal. Además, un tercio de las empresas españolas ha asegurado que lograr esos objetivos está resultando menos difícil de lo que esperaban, frente a tercio de las empresas mundiales, que han afirmado resultarles más difícil. No obstante, la quinta parte de las empresas españolas admite "no ir por el buen camino", pero tienen previsto aumentar sus esfuerzos este año.

El Gerente Senior de Desarrollo de Negocio para la Península Ibérica de South Pole, Mauro Accurso, ha destacado que "necesitamos que las empresas en España hablen abiertamente sobre lo que hay detrás de sus objetivos Net Zero, la fijación de objetivos por sí sola no es suficiente". Una condición necesaria para la fijación de objetivos basados en la ciencia, según la Iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi), es la publicación de las metas en sciencebasedtargets.org, junto con la divulgación anual de las emisiones y los progresos.