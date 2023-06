Verti (Mapfre) saca un nuevo seguro que no distingue entre medios de transporte

La aseguradora digital de Mapfre, Verti, ha lanzado este lunes un nuevo seguro de movilidad personal que cubre al usuario independientemente del medio de transporte que utilice, así como en cualquier ciudad en la que tenga lugar el desplazamiento. El nuevo producto cuenta con tres modalidades diferentes: la primera de ellas está pensada para los usuarios de transporte público urbano, taxi y vehículos de transporte con conductor o VTC. Una segunda opción protege al usuario temporal de vehículos compartidos, como el carsharing, bicisharing, motosharing y patinetes de alquiler, en tanto que la tercera va dirigida a quienes tengan un patinete eléctrico en propiedad.

De momento, el producto no se vende a menores de 18 años y no ofrece la modalidad "on"-"off", es decir, no se puede encender y apagar, porque no han tenido tiempo de diseñar esta variante, que se suple en cierta medida con la posibilidad de contratarlo de forma mensual. Respecto a los precios, la prima oscilará entre los 60 euros anuales, para quienes elijan solo una de las tres opciones, y los 100 euros anuales para quienes cojan las tres modalidades.

El consejero delegado de Verti, Juan Pablo Galán. ha apuntado que "estamos ante la era de la nueva movilidad", que ha cambiado mucho gracias a la sostenibilidad y la tecnología. El máximo responsable de esta filial de Mapfre ha defendido que exista un seguro obligatorio para patinetes eléctricos.

El producto, que aún no está disponible para bicis en propiedad, incorpora servicios como el asesoramiento a través de un servicio llamado "Yo me muevo" o la orientación médica digital gracias a Savia, aseguradora digital de salud del Grupo. Incluye, además, mantenimiento preventivo para los clientes que tengan patinete propio, con el "partner" de Verti FeuVert, o reacondicionamiento y reciclaje de patinetes, con Rhyde.

Según ha recordado García Cristóbal, Mapfre sacó a principios de este año un producto para patinetes, por lo que de momento lo tienen cubierto como grupo, aunque podrían "exportar" el lanzado hoy si funciona bien y tiene sentido para ellos.