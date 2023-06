Las aseguradoras descartan abrir una guerra en el nicho de la póliza 'antiokupas'

La cobertura 'antiokupa' en los seguros de hogar no se generalizará, por lo menos a corto plazo, al considerar que no es un problema acuciante teniendo en cuenta los datos del Poder Judicial. En la última semana, Línea Directa se ha unido a Axa y acaba de incorporar a su seguro de hogar esta opción, que estaría disponible tanto para los ya asegurados como para futuros, y que abarcaría las consecuencias que podría tener para el tomador del seguro la 'okupación' de sus vivienda de manera ilegal, pero no es el inicio de una guerra. Por el momento, no se espera que la oferta se multiplique, con un sector que está apostando más fuerte por las coberturas contra los impagos del alquiler.

En este sentido, tanto Mapfre, que lidera la clasificación de aseguradoras para el ramo de multirriesgo hogar, con 201 millones de euros en primas según los datos de ICEA para el primer trimestre, como SegurCaixa Adeslas, que ocupa el segundo puesto, con 132 millones de euros en primas, no contemplan en este momento incorporar esta cobertura a sus seguros de hogar.

Lo cierto es que a tenor de los datos del Poder Judicial el fenómeno de la 'okupación' no parece que afecte a una parte significativa del parqué de viviendas. El número de denuncias ascendió el año pasado 16.726, lo que equivaldría al 0,06%, que a cierre de 2021, últimos datos disponibles, superaría los 26 millones. Según el organismo, el pasado año se produjeron 2.785 juicios verbales por estos actos ilegales en España, apenas el 0,01% sobre el total. A pesar de que esta cifra roza los tres millares es un 19,9% menos de lo que se produjo en 2021, cuando se alcanzó los 3.579 procedimientos.

En contraste, lo que sí que crece en extensión entre las aseguradoras es ofrecer coberturas a los propietarios de viviendas en alquiler para hacer frente a los impagos del inquilino. En ese sentido, Mutua Madrileña dispone del seguro MM Hogar Alquiler Propietario, que incluye una cobertura de protección legal ante desahucios y reclamación de rentas. El seguro incorpora, además, una protección opcional de asesoramiento legal ante incidencias que puedan surgir relacionadas con la vivienda (o con cualquier otro tema que requiera asesoramiento legal). Asimismo, Mutua Madrileña cuenta con otro específico para inquilinos.

Mapfre también comercializa un seguro dirigido a propietarios que incluye el pago de las rentas no percibidas durante doce meses así como defensa jurídica del mismo, incluido el desahucio, la reclamación de daños y perjuicios, defensa penal del arrendador y actuaciones y honorarios profesionales, cada una de las garantías hasta un límite de 3.000 euros.

Axa y Línea Directa, con coberturas 'antiokupas'

Línea Directa lanzó de manera oficial su cobertura 'antiokupa' esta semana, que estará disponible desde 10 euros al año (0,83 euros mensuales). Desde la aseguradora que preside Patricia Ayuela señalan que con esta novedad la finalidad es crecer en ingresos por primas, aunque de momento no se han marcado un objetivo concreto de ventas. El seguro cubre hasta un total de 33.900 euros.

La protección incluye, en primer lugar, la gestión del desalojo y el procedimiento jurídico, lo que abarca la asistencia telefónica inicial, el asesoramiento mediante un abogado de libre elección y la reclamación de la vivienda. En total, los gastos legales relativos cubiertos ascenderían hasta los 10.000 euros. Del mismo modo, también cubre las facturas de agua, gas y luz de la vivienda habitual, por un importe máximo de 300 euros durante 6 meses.

Además, incluye una indemnización por arrendamiento de un alojamiento alternativo durante la 'okupación' en caso de necesidad por un total de 800 euros durante 6 meses. De igual forma, se compensarían las rentas que el propietario deje de ingresar por no poder arrendar su vivienda (también por un importe de 800 euros durante 6 meses). Desde Línea Directa señalan que esto sería suficiente para cubrir el proceso, ya que suele durar entre 6 y 9 meses, aunque admitieron que con la nueva Ley de Vivienda se podrían alargar algo más los plazos.

Esta idea no es nueva. Axa, incorporó en noviembre de 2020 una cobertura similar para su seguro de hogar. La aseguradora, que ocupa el séptimo puesto en el ranking de multirriesgo del hogar, con 62 millones de euros en primas, cubre tanto protección jurídica, gastos judiciales, reclamación de daños a los 'okupantes'. Paralelamente, cuando la vivienda 'okupada' sea la vivienda principal, se facilitará un alojamiento hasta el momento del desalojo. Finalmente, se incluye una cobertura tanto del continente y contenido asegurado de los daños producidos por los 'okupas' y por las autoridades que ejecuten el desalojo.