Vodafone ajusta a la baja precios ante la guerra del 'low cost' y se abre a Dazn

Vodafone hace de los descuentos actuales sus nuevos precios. La operadora de telecomunicaciones lanza nuevas tarifas con ajustes a la baja en plena batalla del bajo coste y con el objetivo de hacer frente, con una 'puerta de entrada' más económica, a compañías como O2 o la propia Yoigo. Esto recorta entre un 20 y un 30% los precios fijos actuales por paquetes más o menos similares. Pese a ello, desde el grupo se admite que podrían ejecutar nuevos recortes, pero que estos serían indefinidos para tratar de evitar el 'círculo vicioso' de las renovaciones. En esta nueva temporada se plantean tener parte del fútbol y se abren a negociar con Dazn, pero ejerciendo como mero distribuidor y no asumiendo volúmenes mínimos garantizados o precios muy elevados.

Las nuevas tarifas no tienen grandes cambios en su configuración. Desde la empresa se insiste en que son más sencillas, pero la configuración es muy similar a la actual. Hoy cuenta con descuentos de entre el 20% y el 30% sobre el precio de salida (se llegó a alcanzar el 50% hace varios meses). Ahora eso se traslada 'grosso modo' a las nuevas tarifas. Esto hace que la tarifa más económica se acerca más a niveles de otros operadores de bajo o medio coste. Y hace que las ofertas de plataformas de cine y series (Disney+, HBO+ y Amazon Prime) arranquen en un escalón superior en precio. En la gama más alta crean dos paquetes donde ahora tienen sólo uno.

Esto hace que, al menos sobre los precios fijados por contrato sin promociones, esto represente una rebaja sensible sobre precios actuales. ¿Esto significa que Vodafone eliminará los descuentos a partir de ahora tras este recorte? Hisham Heidi, director del área de Consumo de Vodafone España, ha asegurado no se descarta entrar en el 'cuerpo a cuerpo' con más descuentos en plena pelea por el low cost. Pero introducen una novedad: esas rebajas de precios no tendrán una caducidad y serán indefinidas. Con esto tratan de evitar la sensación psicológica del cliente de exigir más recortes de precio en el momento de la renovación de los descuentos. Pero será difícil frenar la huida de clientes mientras el resto de competidores siga apretando en el mercado del bajo coste.

Este reajuste a la baja de los precios se hace justo en un momento en el que la inflación está impactando de lleno en la cuenta de resultado de las operadoras de telecomunicaciones. Como ya asegurara Orange, Vodafone insiste en que el incremento de los costes es una realidad. Estas tarifas tienen en cuenta el escenario actual, pero no ha descartado que se tengan que abordar ajustes al alza en los próximos meses si el escenario macroeconómico se mantiene o empeora.

Se abre a Dazn

Mientras se reconfiguran las tarifas para la próxima temporada queda aún la duda sobre si Vodafone volverá indirectamente al fútbol incorporando la oferta de Dazn en su portfolio. Hasta ahora, el gigante del streaming ha estado especialmente ocupado salvando los acuerdos con Orange y Telefónica para 'revender' sus derechos. Desde la operadora británica insisten en que están abiertos a negociar con la OTT pero siempre con la condición de que sea a un precio controlado y, sobre todo, sin mínimos garantizados. La única vía sería a sólo como distribuidor: la teleco cobraría una comisión por cada cliente, pero sin una 'compra al por mayor' por número de clientes, como se suele hacer con gigantes como HBO y otros.

Por ahora no ha habido conversaciones. Hay que tener en cuenta que Dazn ha salvado los dos 'puntos de partido' con Orange y Telefónica, pero aún tiene en torno a 80 millones de euros que rentabilizar del precio pagado por el 45% de los partidos de esta primera temporada. Eso implicaría que a un precio de 15 euros -especialmente bajo- necesitará en torno a medio millón de clientes directos en su plataforma al margen de las dos primeras telecos.