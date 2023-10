Zegona culmina la compra del 100% de Vodafone España por 5.000 millones.

Después de intensas negociaciones, Zegona cierra la compra de la filial española de Vodafone, que la valora en 5.000 millones de euros. La operadora británica asegura que una vez culminada la transacción, recibirá 4.100 millones en efectivo y el resto en acciones reembolsables en un periodo máximo de seis años. La adquisición será financiada principalmente con deuda y con una ampliación de capital ejecutada por el fondo de inversión británico. El exCEO de Euskaltel y persona de confianza de los inversores, José Miguel García, está llamado a ser el primer ejecutivo de la compañía. Esperan un cierre definitivo, con todas las autorizaciones regulatorias, en el primer trimestre de 2024.

"La venta de Vodafone España es un paso clave para dimensionar nuestra cartera para el crecimiento", ha apuntado la consejera delegada de Vodafone, Margherita Della Valle. Por su parte, el CEO de Zegona, Eamonn O´Hare, apunta que se trata de una "atractiva operación" con la que "podremos crear un valor significativo para los accionistas". En este sentido no ha descartado la potencial salida de personal o la venta de activos de red.

En concreto, la operación asciende a 5.000 millones de euros. De ellos, 4.100 millones serán entregados en forma de efectivo a Vodafone en el cierre. El resto hasta el total, unos 900 millones, son en forma de acciones reembolsables que se reembolsarán en un periodo máximo de seis años. Zegona ha suscrito una financiación de deuda por valor de 4.200 millones y un compromiso de una línea de crédito de 400 millones. Después del aumento de capital (hasta 600 millones con inversores externos) la posición de deuda neta al cierre será de 3.700 millones, lo que representa un ratio de 2,9 veces.

Vodafone aportará hasta 900 millones de financiación. Además, la operadora británica proporcionará un acuerdo de licencia de marca que permitirá al fondo británico utilizar la enseña en el mercado español durante un periodo de hasta 120 años. Ambas partes entrarán en otros acuerdos transitorios y de largo plazo para servicios, incluido el acceso a compras, roaming móvil o otros servicios de operador.

Proponen a José Miguel García, el histórico ejecutivo que lideró la venta de Jazztel a Orange y de Euskaltel a Másmóvil, como futuro CEO

Desde el punto de vista organizativo, Vodafone España estará dirigido previsiblemente por José Miguel García, quien fuera consejero delegado de Jazztel y de Euskaltel (no hay contrato firmado pero se pretende incorporar). Él fue el elegido para liderar la fase del operador vasco cuando Zegona era el máximo accionista. Se mantuvo en el puesto hasta la venta a Másmóvil a través de una oferta pública de adquisición (OPA) en 2021. En su corto periodo al frente de la compañía llevó a cabo la expansión nacional con la marca Virgin y varios ajustes de plantilla, tanto en la base como en la cúpula.

Zegona, un fondo de inversión cotizado en Reino Unido, asegura que existe una oportunidad para ofrecer "un valor significativo" para sus accionistas con una estrategia en la que plantean varias medidas. Una es "transformar el negocio"; otra es "inyectar una gestión altamente experimentada" con García al frente; la estabilización de los ingresos con nuevas iniciativas comerciales, y la "mejora de la eficiencia reduciendo la complejidad e impulsando la productividad".

Inquietud en la plantilla

Este último punto, el de la mejora de la eficiencia, es el que más preocupa en el seno de la plantilla formada por cerca de 4.000 empleados en España. Desde fuentes sindicales aseguraban esta semana que existía inquietud entre los equipos por las potenciales medidas de reducción después de hasta cuatro expedientes de regulación de empleo (ERE) sufridos en la última década.

O´Hare ha asegurado en una presentación a medios tras el anuncio de la operación que Zegona es una empresa cotizada y no una firma de capital riesgo que "tiene que comprar algo y luego salir de ella". "Zegona va a ser el custodio de Vodafone España en los próximos tres, cinco, siete, tal vez incluso diez años", ha defendido. Sobre medidas traumáticas, ha dejado todos los escenarios abiertos. "Esto no va de soluciones rápidas; va a ser duro y se trata de integración operativa día tras día; no se trata de cambiar una red, no se trata de despedir a gente", ha apostillado.

El ejecutivo apunta que la clave es que el negocio de Vodafone genera 4.000 millones en ingresos y sólo cuenta con 400 millones en flujo de caja. Esto lleva a 3.600 millones de euros de costes, por lo que "hay más oportunidades" en la optimización de los gastos tecnológicos. También habla de la "deuda incobrable" con la morosidad de los clientes en el país. Señala al negocio mayorista como una de las opciones -que fue abandonada hace años por la operadora británica al entender que era 'malvender' sus activos-. Y no ha cerrado la puerta a la venta de la red fija -cerca de 11 millones de hogares, 3,5 millones con fibra-. "La red 'core' fundamental tiene un enorme valor", ha avanzado.

Por su parte, desde Vodafone su consejera delegada ha insistido en que esta venta es un "paso clave" en el redimensionamiento de su cartera de activos que les permitirá "centrar recursos en mercados con estructuras sostenibles y escala local suficiente". "Me gustaría agradecer a todo nuestro equipo en España su dedicación a nuestros clientes; sin embargo, el mercado ha sido difícil, con rendimientos estructuralmente bajos", defiende.

Autorización del Gobierno

Esta transacción deberá pasar por el tamiz del Consejo de Ministros, como avanzaba La Información. La razón es que la división española de Vodafone tiene entre sus activos espectro radioeléctrico en todas las bandas 'subastadas' por el Estado en las dos últimas décadas. Además opera en el segmento de las telecomunicaciones, calificado como estratégico, y cuenta con varios contratos vinculados con el sector de la Defensa en España.

Desde Zegona no quieren ni oír hablar de potenciales retrasos o de 'pegas' por parte del Ejecutivo a la transacción, pese a que se trata de la venta de una compañía que maneja la segunda red móvil más grande de España, sólo por detrás de la de Telefónica. En este sentido, su consejero delegado apunta a que no esperan que el cierre de la transacción, con todas las autorizaciones regulatorias, se dilate más allá del primer trimestre de 2024.