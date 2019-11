¿Por qué Abascal tiene más seguidores en Instagram que sus rivales políticos?

El próximo lunes, los líderes de los cinco partidos principales -PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox- se batirán en el debate electoral que emitirá RTVE, en el que intentarán convencer a los españoles de que son la mejor opción de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre. Un debate en el que el objetivo es convertirse en ganador a ojos de los telespectadores, aunque si lo trasladamos a las redes sociales, concretamente a Instagram, hay un vencedor claro: Santiago Abascal.

El líder de Vox tiene una gran popularidad en esta red social, propiedad de Facebook. Sus 397.000 seguidores lo avalan y es posible que antes del 10-N alcance los 400k, como lo llaman los 'pro' de Instagram. Si se compara con la cifra de 'followers' de sus rivales políticos, Abascal gana por goleada.

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, tiene 167.000 seguidores, mientras que Pablo Casado cuenta con 144.000, Pablo Iglesias con 209.000, cifra similar a la que ostenta Albert Rivera. Iñigo Errejón, que no estará en el debate, se queda con 125.000 'followers'. Esto supone que Abascal casi dobla el número de sus principales perseguidores, Iglesias y Rivera.

Si observamos las cifras de 'likes', evidentemente son muy diferentes. Las fotos del líder de Vox tienen de media unos 50.000/60.000, y si son más personales pueden rozar los 100.000 'me gusta'. El presidente del Gobierno en funciones apenas cosecha una media de 2.000 'likes', Iglesias sube a unos 5.000, bastante menos que el líder de Ciudadanos, que puede rondar los 10.000 de media. Por su parte, Casado se mueve en el entorno de los 4.000 de media y Errejón en unos 3.000 'likes'. Por lo tanto, Abascal vuelve a ganar claramente la partida.

Pero, ¿cuál es el secreto para tener más seguidores que ninguno de sus rivales en esta red social tan poco dada a la política? La red que aborda más estas cuestiones es Twitter, en la que Abascal no tiene más seguidores que el resto de líderes de partidos, aunque es donde lanza más mensajes que se hacen virales.

Una esposa 'influencer' y capacidad para generar reacciones

Santiago Abascal es una persona no deja indiferente. Podría decirse que es alguien que polariza. Por ello, en redes sociales muchas personas le siguen, tanto por admiración como para 'vigilar' sus movimientos y arremeter contra él. El mejor ejemplo de la curiosidad que despierta es la audiencia de su participación en 'El Hormiguero' hace unas semanas, que fue de récord. Precisamente, son las personas con mayor capacidad de provocar reacciones en los demás los que triunfan en redes sociales.

Véase Dulceida, María Pombo, Paula Echevarría, Cristina Pedroche... Son las mujeres que más seguidores tienen en Instagram en España, pero también las que más 'haters' o detractores acumulan. Además, Abascal hace todo lo posible por no pasar desapercibido. No se calla, es directo, no rehuye una polémica y utiliza sus redes sociales para hacer tanto campaña como marca personal. Algo que desde luego no hacen sus rivales, cuyos perfiles son mucho más planos y anodinos... actos y más actos políticos y mensajes políticamente correctos.

Abascal, por ejemplo, muestra la barbería a la que acude para retocarse la barba o sus rutinas deportivas, entre todas sus proclamas políticas. Por otra parte, sus imágenes están muy trabajadas y tiene algunas que son dignas de un avezado 'influencer', editadas en blanco y negro y con mucha teatralidad.

Además, Santiago cuenta con ventaja, pues tiene en casa a la mejor maestra en redes. El político está casado con la 'influencer' Lidia Bedman, que está centrada en el ámbito de la belleza y la maternidad. Su perfil es muy cuidado y estético y no para de crecer pero, curiosamente, su marido le supera en seguidores, pues tiene 158.000, menos de la mitad que Abascal. Lidia nunca se pronuncia sobre política en su perfil y procura mantenerse lo más alejada posible de toda la polémica que envuelve al líder de Vox. De hecho, apenas tiene fotografías con su marido en su perfil.

Así, Abascal se ha convertido en el político más poderoso en redes actualmente. Algo que no tiene por qué traducirse en votos el próximo 10 de noviembre, pero que desde luego ayuda a difundir su mensaje y propuestas.