Almeida abre la puerta a más salidas del PP entre peticiones de Congreso urgente

La dimisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, como portavoz nacional del PP para dedicarse en cuerpo y alma a sus ocupaciones en el Palacio de Cibeles no es cosa menor en medio de la convulsa crisis que golpea a Génova. Cuando la formación no ha recuperado aún el aliento por el shock originado tras el combate entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso a costa de un contrato de emergencia de la Comunidad de Madrid en el que el hermano de la lideresa medió y cobró, la dimisión de Almeida da el pistoletazo de salida para que otros cargos orgánicos de la formación popular salten de un barco que presenta vías de agua.

Todo ello en una mañana en la que la Fiscalía Anticorrupción ha acordado abrir diligencias de investigación para analizar el citado contrato público vinculado al familiar de la presidenta regional, aunque rechaza remitir el asunto a la Fiscalía del Supremo, órgano ante el que se encuentra aforada la mandataria, al no ver "indicios razonablemente verosímiles" de su posible intervención. Según Fiscalía, "los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación [de Ayuso] en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen 'indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada'".

La lista de 'abandonos' de altos cargos populares se ha empezado a llenar de nombres propios que se suman al de Martínez Almeida: una de las primeras ha sido la diputada Belén Hoyo, que ha comunicado que deja el Comité de Dirección nacional que preside Casado. La diputada valenciana habría defendido en ese mismo foro la salida del secretario general del partido, Teodoro García Egea.

También la congresista Ana Vázquez ha arrojado la toalla como secretaria nacional de Inmigración del PP. Es un goteo pero el maremoto atiza con fuerza a los cimientos del partido en la Carrera de San Jerónimo: parte de Grupo Parlamentario popular ha reclamado la convocatoria urgente de un Congreso Extraordinario que sirva para nombrar una nueva dirección y destituir al secretario general, Teodoro García Egea, 'quemado' en el pulso con Isabel Díaz Ayuso.

Ni Cuca Gamarra ni Ana Pastor se han sumado a esta revuelta, rubricada en un comunicado en el que sí figuran los nombres del secretario general del grupo parlamentario, Guillermo Mariscal, y por los portavoces adjuntos José Ignacio Echániz, Mario Garcés y Carlos Rojas, aunque también se han unido el secretario cuarto de la Mesa del Congreso, Adolfo Suárez Illana, y la diputada Sandra Moneo, informa EFE.

Además, el vicesecretario de Participación del Partido Popular, Jaime de Olano, miembro del Comité de Organización de Pablo Casado, y por lo tanto hombre de su entera confianza, se ha sumado al manifiesto que han impulsado jóvenes de Nuevas Generaciones pidiendo una dirección provisional hasta la convocatoria de un congreso.

Uno de los últimos varapalos para Génova ha llegado directamente desde la Región de Murcia, donde Fernando López Miras, presidente regional, ha cambiado de rumbo inesperadamente y, tras haberse mostrado fiel a Casado y García Egea, este martes ha apostado por la convocatoria con carácter de urgencia de un Congreso Extraordinario porque, según sus palabras, la situación es "insostenible". El murciano cree que en solo unas pocas horas la situación ha cambiado "mucho y a peor" por lo que la alternativa que entiende como más eficaz es la celebración de un gran cónclave popular que renueve la confianza en la formación.