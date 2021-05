Almeida sostiene que el Gobierno busca con los indultos "retorcer" a Felipe VI.

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este lunes al Gobierno de la Nación de "pretender retorcer" al Rey Felipe VI con la firma de los indultos a los presos del 'procés'.

"Todos nos quedamos con el 3 de octubre de 2017. Todos los españoles recordamos con emoción las palabras del Rey; por mucho que este Gobierno pretenda retorcer con la firma al Rey, sabemos cuáles son sus competencias. Me imagino al monarca cumpliendo su papel constitucional. No hay que ponerle en mayores bretes, le corresponde el papel que le corresponde", ha trasladado a la prensa desde los Jardines de Pablo Sorozábal, en el distrito de Chamartín.

Además, ha asegurado que "no se pueden banalizar los errores gravísimos" que cometieron estas personas ahora encarceladas, y se ha preguntado si "lo mejor para la sociedad española y catalana es pactar con aquellos que dicen que lo volverán a hacer".

"No banalicemos lo que pasó en Cataluña, que hubo gravísimos delitos que propiciaron una sentencia del Tribunal Supremo. Y si quieren conceder el indulto porque les interesa, por lo menos que no nos tomen por imbéciles y que sean sinceros", ha apostillado.

Para Almeida es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ·el único que gana con los indultos" en una estrategia de "cortoplacismo", y entiende que "todos los que cometieron delitos, saben que si hay Gobierno de Sánchez, les sale gratis".

Elogios a Rosa Díez, San Gil y Sabater

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que el filósofo Fernando Savater, la exdiputada Rosa Díez y la expresidenta del PP vasco, María San Gil, son "referentes en España de los valores constitucionales". Los tres forman parte de la plataforma 'Unión 78', que ha convocado una manifestación el próximo domingo 13 de junio en la plaza de Colón de la capital en contra de la concesión de los indultos a los condenados por el 'procés'.

Tras reiterar que acudirá como ciudadano a esta concentración, el primer edil madrileño, ha incidido en que debe ser "la sociedad civil quien protagonice esta concentración", porque "ha de ser una situación transversal", ya que "en ese 70 por ciento de españoles contra los indultos hay una amplísima mayoría de españoles de cualquier espectro".

Así, ha reiterado que están para aportar y no para "protagonizar". Por otra parte, ha pedido al PSOE que "no agite el espantajo de que viene le lobo" y "que tome nota de lo que pasa en Madrid", donde los ciudadanos "han dicho que están hartos, cansados de agitar el miedo, de decir que se puede reeditar la foto de Colón".

En este punto ha preguntado si "la foto con Otegi no le molesta a la izquierda". "La superioridad moral que se pretende arrogar la izquierda me entra por un oído y me sale por el otro", ha concluido.