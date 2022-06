Moreno llama a mantener el 'bastión' del PP en Almería ante el ascenso de Vox. 

El candidato del PP a la reelección en la Junta, Juanma Moreno, ha llamado a mantener "el bastión de los cambios políticos" en Almería votando al PP y ha advertido que los "experimentos" de quienes no han gobernado ni en un pueblo pequeño pueden llevar "a la frustración". En un mitin en El Ejido ante unas trescientas personas, ha recordado que a la provincia le ha ido bien y ha crecido "más que la media porque mayoritariamente ha votado al PP", por lo que ha pedido que no se deje ese camino y haya "un resultado histórico". En una provincia que tradicionalmente ha sido un granero de votos para los populares pero ahora ve como Vox está al alza, incluso con victoria en El Ejido, Moreno les ha pedido su apoyo y ha defendido que a quienes no han tenido experiencia en gestión les costará gobernar.

"Yo no salgo a decir 'bueno empato y ya me apañaré con este o con el otro, yo quiero ganar estas elecciones y ganarlas ampliamente", ha dicho Moreno, quien ha asegurado que se llega más rápido y lejos gobernando solo, sin "debates estériles" con los aliados. Moreno no ha hecho referencia en su mitin a la inmigración, a pesar de que esta localidad tiene casi un 30 por ciento de población inmigrante y es un recurso que utiliza Vox para ganar electorado, lo que les llevó a ser el único municipio donde ganaron en 2018. Sí lo hizo esta mañana en una visita a una empresa hortofrutícola a preguntas de los periodistas, donde se situó en el punto medio entre los extremos en lo que se refiere a la inmigración, ni cerrarle las puertas a todos ni un efecto llamada, que sea "regulada, ordenada". Ha hablado de agua, el principal problema de la provincia, para garantizar que habrá una "revolución" que llevará a la autosuficiencia en la provincia, para el campo, para el abastecimiento humano y también para el turismo, incluso para campos de golf.

Los populares son conscientes de que Vox se mantiene al alza en la provincia almeriense, aunque no han detectado un aumento significativo de expectativas de voto en Andalucía desde la designación de Macarena Olona como candidata y creen que están estancados en los sondeos internos en la última semana. El PP, sabedor de que los votos de Vox proceden de su caladero, da por perdido al sector "más radical", pero no tira la toalla a la hora de convencer a los dudosos, para que no den el paso. Además, ve muchas más opciones de recabar votos en el centro-izquierda ante la debilidad del PSOE, al que ha arrebatado algunas de sus banderas históricas.

Moreno, que ha optado por una campaña tranquila, subió el tono mitinero ayer en Granada, donde hay una división en la estructura provincial. A pesar de algún sondeo que sitúa a Vox por encima de 25 escaños, en el PP no ven factible que alcance esa cifra. Además, mantienen alguna esperanza en que Ciudadanos se recupere un poco y puedan sumar, lo que sería el escenario ideal para Moreno. De hecho, Moreno y el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, esquivaron el cuerpo a cuerpo en el pasado debate y defendieron conjuntamente la gestión del Gobierno andaluz. El candidato del PP no ha dudado en apoyar la defensa que Marín hizo en el debate de estos tres años de legislatura, en un espaldarazo público al partido naranja, ya que en algunas provincias está rozando obtener unos escaños que serían clave para formar un hipotético gobierno.