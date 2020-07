Queman la autocaravana de Juan Cassá, el concejal malagueño que abandonó Cs

La tenía aparcada delante de su casa y la ha encontrado completamente arrasada por el fuego. Juan Cassá ha publicado en la red social Twitter unas imágenes en las que se aprecia el trabajo de los bomberos al apagar su autocaravana, completamente reducida a cenizas. Según su versión, el excandidato a alcalde de Málaga por parte de Ciudadanos no para de recibir amenazas desde que decidiera, durante el mes de mayo, abandonar la dinámica del partido y mantenerse como concejal independiente en el Ayuntamiento de la ciudad, así como en la Diputación. Las últimas consecuencias de tal tensión habrían sido el ataque al vehículo con el que planeaba irse de vacaciones con su familia.

"Esta madrugada han quemado mi autocaravana, aparcada junto a mi casa, con la que me voy con mi mujer y mis 5 hijos de vacaciones. Llevo 3 meses recibiendo amenazas y coacciones, pero hoy han traspasado la barrera de lo tolerable. No podemos permitir estos actos mafiosos", ha señalado en la red social. Además, ha asegurado que llevará la "investigación hasta las últimas consecuencias" y ha reiterado su apoyo al alcalde, Francisco de La Torre, y al Partido Popular, al lado de cuyos concejales se postula siempre desde que se desvinculara e Ciudadanos.

Esta madrugada han quemado mi autocaravana, aparcada junto a mi casa, con la que me voy con mi mujer y mis 5 hijos de vacaciones. Llevo 3 meses recibiendo amenazas y coacciones, pero hoy han traspasado la barrera de lo tolerable. No podemos permitir estos actos mafiosos. pic.twitter.com/t5YYNOeEXn — Juan Cassá Lombardía (@Juancassa) July 30, 2020

"No voy a moverme de mi postura ni voy a permitir que me amedrenten con actos mafiosos. No voy a permitir que atenten contra mí o mi familia. Estos actos de barbarie no pueden tener lugar en Málaga", ha aseverado en otra publicación en Twitter.

Posición de poder en el consistorio

Cuando decidió dejar el partido naranja, Ciudadanos se quedó con una sola concejala en el pleno del ayuntamiento malagueño. En ese punto, la suma de escaños entre el PP y Ciudadanos quedaba en 15, los mismos que tienen PSOE y Adelante. Por eso, Juan Cassá se convertía, desde el momento en que abandonó la dinámica de Cs, en una piedra angular por la que tendrían que pasar todas las decisiones que se tomaran en el pleno. Sin embargo, nunca se apartó de las lógicas de voto de PP y su antiguo partido, Cs.

No voy a moverme de mi postura ni voy a permitir que me amedrenten con actos mafiosos. No voy a permitir que atenten contra mí o mi familia. Estos actos de barbarie no pueden tener lugar en Málaga. — Juan Cassá Lombardía (@Juancassa) July 30, 2020

En la Diputación, tal y como informa ABC de Sevilla, el PP lo fichó para el equipo de gobierno, lo que enfadó a Ciudadanos, que lo acusa de "tránsfuga", unas acusaciones a las que se ha sumado también la oposición, hasta el punto de que hoy jueves se celebra en el Ayuntamiento de Málaga un pleno en el que el PSOE ha solicitado llevar el caso de Cassá al Pacto Antitransfugismo.