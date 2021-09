Las asociaciones militares llaman a una manifestación para retribuciones justas

Tres asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas han anunciado la convocatoria de una manifestación el próximo sábado 16 de octubre en defensa de unas retribuciones "justas" y "adecuadas al desempeño profesional". AUME, ASFASPRO y ATME han decidido dar este paso después de meses denunciando que "las buenas palabras" que se dedican a los militares por sus actuaciones no se traducen en unas nóminas adecuadas y similares a las de los miembros de otros cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Según recuerdan, los miembros de las Fuerzas Armadas llevan los dos últimos años protagonizando las noticias por su actuación en todo tipo de crisis, como la lucha contra el coronavirus, los incendios, las nevadas, el asalto a las fronteras de Ceuta y Melilla o la evacuación de Afganistán.

Sin embargo, su "profesionalidad y buena formación" no se traduce en unas retribuciones adecuadas, según denuncian. "Unos ejércitos profesionales no pueden tratar a sus miembros como mera carne de cañón a la que se compensa con chapas y abalorios", avisan. E insisten en que las "buenas palabras" no sirven para pagar el recibo eléctrico ni la comida.

Esta "paupérrima" situación recuerdan que ha sido reconocida por todo el arco parlamentario e incluso por la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero lamentan que esto no haya servido para atender sus demandas. Los últimos Presupuestos Generales del Estado incluyeron algunas mejoras que, para estas asociaciones, son solo "unas pocas migajas".

"Lamentablemente, se ha aprovechado la disciplina de los profesionales de las armas para mantenerles a la cola de las retribuciones públicas sin atender a sus demandas y sin modificar la situación", reprochan.