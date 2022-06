Ayuso recurre a Julio Iglesias y Gloria Stefan para abrirse camino en Miami

El segundo 'roadshow' internacional por Miami de Isabel Díaz Ayuso tiene como objetivo convertir Madrid en un gran plató de rodaje, al estilo Hollywood, así como hacer de la capital el epicentro de la música en español en el continente europeo. Para ello la presidenta de la Comunidad y su equipo han desplegado una completa agenda de contactos con importantes representantes de artistas afincados en las islas de Florida.

En entorno de Julio Iglesias ha colaborado con el diseño del viaje de Ayuso. El cantante, que vive desde hace años en una de las mejores zonas de Miami, tiene una excelente entrada en los ambientes más influyentes de la ciudad. El equipo de Ayuso ha recurrido a sus representantes para poder cerrar algún encuentro con inversores, explican fuentes cercanas a la presidenta.

Lo mismo ocurre con Gloria Estefan. La cantante, junto a su marido Emilio, cuenta con importantes inversiones en Miami, por ejemplo, en Ocean Drive, una de las principales arterias de ocio de Miami Beach, epicentro de la vida cultural y social de la ciudad. Sus representantes y asesores también han ayudado a la Comunidad de Madrid a abrirse camino en la ciudad.

Fuentes del entorno de Ayuso reconocen que las reuniones de la presidenta en Miami se han organizado con diferentes "departamentos". Sol ha echado mano de contactos cercanos y la agenda ha sido de lo más completa. Señalan que la comunidad cubana afincada en la ciudad también ha colaborado de forma activa en el diseño de este viaje de carácter eminentemente económico, ya que Ayuso pretende volver a Madrid con inversiones bajo el brazo.

Ayuso ha presentado a los empresarios de Miami a Madrid como la puerta de entrada en Europa. Durante estos días en la ciudad, la presidenta de la Comunidad ha destacado que se trata de "la primera región española sin impuestos propios, sin Patrimonio ni Sucesiones y en la que el IRPF es el más bajo de España". La política fiscal es un aspecto clave para Sol.

Además, la jefa del Ejecutivo regional ha hecho hincapié en la "estabilidad institucional y seguridad jurídica" que ofrece la Comunidad de Madrid, elemento sin duda indispensable a la hora de atraer inversiones que generen actividad económica y creación de puestos de trabajo, ha destacado. También ha destacado la "gran Sanidad pública con cobertura universal y hospitales públicos que se encuentran entre los mejores del mundo", así como el sistema educativo, "con una óptima oferta de formación en centros públicos, privados y concertados, tanto en las etapas obligatorias como en lo que se refiere a universidades y escuelas de negocios"

Uno de los momentos clave del viaje a Miami ha sido el galardón que le ha entregado a Ayuso el sector de hostelería y restauración. En esa gala, la presdienta dijo: "Frente al miedo, la zozobra, los brazos caídos y la resignación, que ni dan de comer ni ayudan en nada, decidimos ir contra el virus y no contra la gente". "Demostramos que la libertad, una vez más, funciona" y que "las tendencias autoritarias lo que hacen es elegir momentos de debilidad y preocupación para hacerse fuertes y acabar con la propiedad, de manera que impongan una cultura de la subvención que no compensa, que no estimula y que lo único que quiere es dependencia pobreza, tiranía y miseria para colectivizar".

En un mensaje importante en una ciudad que acoge a buena parte de la disidencia cubana, Ayuso añadió: "La pandemia nos puso a prueba a todos aquellos que defendemos la vida desde un punto de vista liberal, esta forma de ver el mundo alegre y próspero. Nos resistimos a sucumbir al miedo".

El objetivo de este viaje de Ayuso a Miami era que Madrid sea el 'Hollywood de España'. O que la capital se convierta en la "capital de la música en español". Se trata de una pelea con el Gobierno central y con Pedro Sánchez, que ya reunió en Moncloa hace unas semanas a las grandes productoras estadounidenses con el objetivo de ubicar en nuestro país algunas de sus superproducciones. Ayuso quiere que estas empresas se fijen en Madrid y por eso se ha reunido directamente con los máximos responsables de Universal y Sony.