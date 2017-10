Aznar felicita a los manifestantes y Felipe alerta del virus del nacionalismo 

A falta de una foto institucional al estilo americano, con todos los presidentes juntos en una situación de alerta extrema para nuestra democracia, las opiniones de los expresidentes sobre el órdago del independentismo al Estado empiezan a llegar a la opinión pública.

Aznar, después de decir que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debía actuar ya o echarse a un lado convocando elecciones (unas declaraciones a las que Mariano ha hecho caso omiso), el expresidente del Gobierno ha expresado hoy su "gratitud" y ha reiterado su ánimo a "todos los españoles que impulsados por su compromiso con España y su Constitución han sabido reaccionar con ejemplaridad en esta hora crítica de nuestra nación".



Aznar ha lanzado este mensaje a través de su cuenta de Facebook tras la manifestación multitudinaria celebrada hoy en Barcelona en la que miles de ciudadanos convocados por Societat Civil Catalana han recorrido el centro de la ciudad en defensa de la unidad de España. Antes había criticado al Gobierno por dejar en el abandono institucional a los catalanes españoles.



"Es preciso continuar para garantizar nuestra unidad porque sin ella no podremos garantizar nuestra libertad ni nuestra democracia. Debemos continuar", concluye el expresidente.



Felipe alerta contra el nacionalismo

Felipe González alertó hoy en Berlín sobre el actual resurgimiento del "virus de la destrucción del nacionalismo excluyente", que ya destrozó Europa en dos ocasiones el siglo pasado. En un acto para conmemorar los 25 años de la muerte del excanciller socialdemócrata Willy Brandt, ante unos 200 invitados entre los que se encontraba el presidente del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), Martin Schulz.



"El resurgimiento de formas de nacionalismo excluyente" es "un virus que recorre nuestras sociedades y que tenemos que identificar" para alertar de sus consecuencias a los jóvenes, señaló. A su juicio, "ése es el virus de la destrucción" que ya asoló Europa en las dos guerras mundiales, y lo que el continente necesita es más "unidad" y "más democracia".



González confesó el pasado mes de septiembre en la II Asamblea General de Madrid Foto Empresarial que España vive "una dramática crisis de Estado" por el órdago secesionista en Cataluña, que "se parece mucho" a Venezuela y ha pedido "por favor a los gobernantes independentistas que vuelvan a la legalidad del Estatuto y la Constitución, en ese orden". "Estamos ante el problema que más me ha preocupado los últimos 40 años", constató Felipe recordando sus años de Gobierno. Los independentistas "en vez de enterrar a Franco lo que están haciendo es resucitándolo".



El expresidente ha llamado a recuperar el concepto de "ciudadanía, que nos ampara a todos", mientras ha dejado claro en tono irónico que no es de los que piensan en no reformar nada: "No tengo ningún miedo", ha subrayado en tono irónico, "siempre fui reformista de mierda, nunca un revolucionario". Pese a todo, Felipe ha hecho una encendida defensa de la Constitución española.



Ha defendido la Constitución española al tiempo que aseveraba que en una comparación con cualquier otra carta magna, ésta sobresaldría: "Con necesidades de reforma, resiste una comparación con bastante ventaja con la Constitución del país democrático consolidado que más le guste a quien la cuestiona".



Además, ha pedido también que se salga "con respeto" de la "peligrosa aventura" que vive España, y ha exhortado a los líderes de las instituciones de Cataluña a tener como norma la convivencia y así "proponer cambios". "Lo que más me duele es que se ha roto la convivencia", ha recalado González, que ya ha manifestado que él habría utilizado el instrumento político que le da la Constitución para frenar el referéndum ilegal en Cataluña, en referencia al artículo 155 de la Constitución: "Yo hubiera tratado de excluir en la medida de lo posible lo penal, de no pasar por lo jurídico-institucional. Yo hubiera utilizado el instrumento político al que la Constitución me obliga, además que me lo ofrece". Aznar también habría usado el 155 de forma inteligente y eficaz porque es el herramiento dispuesto en la Constitución. Sobre la falta de apoyos, Aznar dejó claro que "la ley es el precio de la libertad y la libertad es el premio de la ley" y que el presidente debe actuar.



ZP cree que saltarse la ley no es democracia

"No veo ningún hecho democrático en no respetar la legalidad, ni ninguna cultura democrática" ha señalado ZP ante la tan manida equiparación de referéndum y democracia. Asimismo señaló con motivo del 1-O que "la democracia y los valores democráticos que ha impregnado el régimen de 1978 son mucho más fuerte intelectual y moralmente que los que defienden algunos líderes de la CUP". ZP ha señalado que "los independentistas y el gobierno catalán carecen de credibilidad" para invocar la democracia.