BBVA se sale con la suya: logra que un técnico aclare cómo se pagó a Villarejo.

BBVA ha logrado su objetivo de salvar a su jefe de servicios jurídicos, Adolfo Fraguas, de tener que acudir por segunda vez a la Audiencia Nacional para defender la actuación del banco durante la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El juez instructor Manuel García Castellón tenía intención de tomarle declaración, en calidad de testigo perito, para que explicara cómo funciona la contabilidad de la entidad financiera y aclarar cómo se contabilizaron las facturas que giró el Grupo Cenyt, el entramado empresarial del agente encubierto. Sin embargo, tras la insistencia del banco para que fuera otro empleado el que respondiera a todas las preguntas, finalmente ha conseguido que sea un técnico del Departamento Financiero el que someterá al interrogatorio.

Fraguas fue la persona designada, tras la imputación como persona jurídica de BBVA, para representar al banco durante su declaración en 2019. Entonces, se limitó a trasladar al juez la información plasmada en el informe 'forensic' que la entidad encargó a PwC para depurar responsabilidades internas tras la apertura de una línea de investigación, dentro de la macrocausa 'Tándem' (o 'caso Villarejo'), sobre los diversos contratos firmados con el comisario mientras éste aún seguía en servicio activo en la Policía Nacional. Dos años después, el magistrado instructor le volvió a convocar para tratar de aclarar cómo funcionan las cuentas del banco en relación al pago de proveedores. Todo ello después de que entendiera que el responsable jurídico de la la entidad vasca era de nuevo la persona elegida para enfrentarse a esta comparecencia.

Sin embargo, el banco que preside Carlos Torres pidió al instructor que corrigiera la citación, al considerar que se trataba de un malentendido, un "error material", ya que Fraguas simplemente fue la persona que firmó la documentación contable que el juzgado requirió el verano pasado. La petición no fue atendida y los abogados de BBVA presentaron un recurso para conseguir librar a este directivo de tener que acudir otra vez a la sede judicial. El escrito, al que tuvo acceso este diario, defendió que "ni es técnico contable, ni tiene otro conocimiento de los hechos objeto de ese procedimiento que el adquirido para defender a BBVA en el seno del mismo".

En este sentido, BBVA sugirió que se llamara a un "técnico en la materia" y, a cambio, ofreció el nombre de Gregorio Egea, empleado del Departamento Financiero del banco, quien, a su juicio, puede aclarar las dudas de los investigadores, "aunque no conozca el objeto de este procedimiento ni tenga una visión global de todos los aspectos contables y presupuestarios aplicables durante todo el periodo objeto de análisis".

Fuentes jurídicas cercanas a este procedimiento han indicado a La Información, que el juez ha aceptado hacer el cambio de testigo y finalmente será este experto en contabilidad quien represente a BBVA. Se da la circunstancia de que Fraguas estaba convocado el pasado 18 de febrero, en el marco de una ronda de declaraciones de investigados y directivos que tuvo lugar a lo largo de esa semana, si bien la declaración se aplazó sin fecha por motivos de agenda del juzgado, han señalado las mismas fuentes, por lo que será su 'sustituto' quien acuda a la próxima citación.

Reproches de Anticorrupción

En respuesta al recurso de BBVA, Anticorrupción subraya que desconoce si Fraguas tiene conocimientos de contabilidad o no, pero asegura que le "sorprende" que la cotizada diga ahora que éste no era la persona designada para explicar el funcionamiento de sus cuentas cuando fue el encargado de recabar toda la documentación requerida. En este sentido, en un escrito con fecha del pasado 8 de febrero, que también ha podido ser consultado por este diario, recuerda que la propia defensa del banco afirmó que "no hay en la actualidad en la Dirección Financiera ninguna persona que tenga conocimiento global y completo de todos los aspectos contables y presupuestarios aplicables".

Así, el Ministerio Público insinúa que hubiese sido más "sencillo, fácil y evidente" que la entidad financiera hubiese dado el nombre de "todas las personas" de dicho departamento que "fueron preguntadas y que intervinieron "en la certificación de la información aportada. A pesar de los reproches, los fiscales terminan admitiendo que Fraguas "no tiene formación para declarar, como perito, sobre la normativa contable o presupuestaria" y exponen su "renuncia" a esta declaración, pero no a que alguien aclare todos sus interrogantes. De este modo, se muestran a favor de que sea Gregorio Egea quien comparezca en representación de BBVA.

Distintas cuentas para pagos

La declaración testifical en cuestión responde a la petición que el juez García Castellón hizo el pasado mes de julio acerca de que un "responsable" del banco explique en qué casos las facturas de un proveedor se registran en una cuenta y en qué casos en otra. En el marco de este mandato, el magistrado instructor también reclamó a BBVA que remitiera diversa documentación, entre ella la normativa contable interna y las personas exactas que constan como autorizadores de varios pagos a las empresas de Villarejo, con el objetivo de poder analizar, "de forma autónoma y sin intermediarios", si la entidad registró adecuadamente los abonos de los servicios de presuntos espionajes que el Grupo Cenyt prestó durante 13 años y por los que recibió 10,3 millones de euros.

Todas estos requerimientos los hizo a instancias de Anticorrupción, que asegura que ni el banco ni el informe 'forensic' aportado por la entidad explican por qué algunas de las facturas emitidas por la empresa contratada por el BBVA, y autorizadas por la entidad, se abonan contra una cuenta de quebrantos y no frente a una cuenta de pago a proveedores, tal y como "las nociones básicas de contabilidad dicen que debería haberse hecho".