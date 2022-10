Bendodo reconoce un "avance" en las negociaciones para el acuerdo del CGPJ.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha admitido que hay "avance" en las conversaciones para llegar a un acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero ha apelado a la prudencia para no ir retransmitiendo en directo esas negociaciones. Dicho esto, ha expresado su deseo de que lleguen "cuanto antes" a "buen puerto". En una rueda de presa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, Bendodo ha indicado que por parte del PP esa negociación la lleva directamente el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, y ha eludido dar detalles sobre la misma.

"No sería prudente por nuestra parte estar retransmitiendo en directo el avance de estas conversaciones. Y digo bien, el avance de estas conversaciones", ha dicho, para señalar que hay que dejar que "sigan evolucionando al ritmo que marquen los negociadores" de ambas partes. Al ser preguntado después cómo valora que ERC quiera influir en los nombramientos y reclame que no sean hostiles a sus pretensiones, Bendodo ha reiterado que la renovación del CGPJ está en la mesa de los negociadores y no sería prudente estar retransmitiendo en directo como evoluciona o comentar "lo que piden unos partidos u otros".

En cuanto a si el acuerdo puede ser inminente, Bendodo ha señalado que la propuesta de su partido es "clara" y va en la línea de "reforzar la independencia judicial y la calidad democrática" en España. "Dejemos que avancen las negociaciones, que yo espero que ojalá cuanto antes lleguen a buen puerto", ha manifestado.

En línea con lo que "recomienda" Europa

El número tres del PP ha subrayado que el objetivo es que los jueces "puedan elegir a los jueces" como "recomienda" la Unión Europea. "Entendemos que el Gobierno lo entenderá y, por tanto, irá en esa línea", ha apostillado. Al ser preguntado si espera que se module el tono en el debate de este martes en el Senado, dado que Gobierno y PP están negociando el CGPJ, ha indicado que en el duelo parlamentario de hace un mes vieron que Sánchez dedicó "casi las dos horas de su intervención a insultar a Feijóo", algo que ha tildado de "inédito".

Tras asegurar que esa actitud fue un "error" por parte de Sánchez, ha señalado que ahora tiene "una gran oportunidad de rectificar su estrategia" en este nuevo cara a cara. En el caso del líder del PP, ha dicho que será "predecible, solvente, con las ideas claras y un concepto claro de España", lanzando además "acuerdos por España". "A cada insulto habrá una propuesta por parte del PP", ha apostillado.