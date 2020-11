Bruselas no ve problemas con la ley contra las 'fake news' del Gobierno

La Comisión Europea ha avalado el protocolo de actuación contra las 'fake news' o noticias falsas que fue publicado en una orden ministerial el jueves pasado. "El objetivo de la orden ministerial es garantizar la participación de España en el plan de acción de la Unión Europea contra la desinformación", ha indicado en Bruselas el portavoz de la comisión, Johannes Bahrke. La aprobación europea llega después de que el PP y Ciudadanos acusaran al Gobierno de querer crear un 'Ministerio de la Verdad' para decidir los contenidos informativos que podrían transmitirse y marcar la actuación de los medios.

“En cuanto a la libertad de prensa, está muy claro, en general, que cualquier enfoque en el área de desinformación debe respetar la certidumbre legal y la libertad de prensa y de expresión", aclaró Bahrke. "Pero digo esto como comentario general. No tenemos motivos para creer que esto ocurra en el caso español”

La Comisión Europea está informada sobre este mecanismo, que detecta y previene campañas de desinformación, y considera que la lucha contra la desinformación "es un tema importante, más en las actuales circunstancias de la pandemia del coronavirus, que ha llevado a un aumento dramático de la información falsa o engañosa, incluyendo intentos de actores exteriores para influir en los ciudadanos y en el debate de la UE".

El protocolo español se basa en el Sistema de Alerta Rápida del plan europeo, que dispara alarmas en tiempo real cuando detecta campañas de desinformación con objetivos desestabilizar a la UE o a sus Estados miembros. Según Bahrke, la orden “garantiza la participación de España en esos mecanismos de coordinación” y “actualiza el sistema nacional ya existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación y establece las estructuras de coordinación”.

La Comisión Europea había recibido una denuncia de Ciudadanos, PP y Vox respecto a los peligros que podía representar para los derechos de libertad de expresión, e indicó el viernes pasado que analizaría el protocolo contra la desinformación en el marco de la revisión que lleva a cabo de las medidas excepcionales adoptadas durante la pandemia. El organismo había interpretado que la orden se había aprobado en ese contexto, error que corrigió este lunes al reconocer que el protocolo español respondía, precisamente, a la petición cursada por Bruselas a sus Estados miembros en 2018 de establecer planes y estructuras nacionales para detectar y contrarrestar las campañas de desinformación.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este lunes el plan del Ejecutivo, alegando que no tiene "absolutamente nada que ver" con la libertad de prensa, ideológica y de expresión de este país. Insistió en que el Gobierno "no tiene una sola mácula en relación a los medios de comunicación" y ha reprochado "a la derecha" que "ha puesto de moda que cualquier cosa que no entiende o que no acepta va a Europa".