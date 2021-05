Fundación Caixa y Gas Natural: la gran inquietud de Fainé con el asalto de Sacyr

Isidro Fainé y Antonio Brufau dejaron claro en su declaración en la Audiencia Nacional que no tenían nada que ver con los espionajes encargados a José Manuel Villarejo. No obstante, su intención no fue solo desligarse del comisario jubilado sino también apuntalar la grave amenaza que suponía la toma de control de Repsol por parte de Sacyr. Los dos directivos se pronunciaron en la línea de otros altos cargos que han desfilado por la Audiencia Nacional asegurando que el asalto de la constructora a Repsol ponía en jaque el negocio a nivel nacional e internacional. No obstante, Fainé añadió otro dato clave al afirmar que su verdadera inquietud era que este movimiento pudiera perjudicar de manera directa a la Fundación La Caixa, de la que es presidente.

Así lo precisó en su declaración ante el magistrado que investiga el caso Tándem y que les imputó en esta pieza separada por el conocimiento que pudieran tener de la contratación del espía. De acuerdo con fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por La Información, Fainé se desligó por completo del policía (en activo en el momento de los hechos) así como del contrato con el Grupo Cenyt, el cual delegó directamente en Repsol. Ahora bien, el entonces presidente de CaixaBank dejó claro que tenía motivos de sobra para estar preocupado por la acción sindicada de Sacyr y Pemex para hacerse con un tercio de las títulos de la petrolera. Y ello no solo porque el banco era entonces el principal accionista de Repsol, sino por la Obra Social de la entidad que presidía.

Según expuso, la intención del tándem Sacyr-Repsol era hacerse con el poder no solo de Repsol sino también de YPF (la empresa argentina de la que era propietaria la petrolera) y de Gas Natural. Al respecto, Fainé explicó que esto le alarmó especialmente puesto que la Fundación que él preside depende, casi en su totalidad, de los dividendos de la actual Naturgy. Por ello las intenciones de Del Rivero eran preocupantes para él especialmente teniendo en cuenta el contexto de crisis financiera que se vivía en aquel 2011. El banquero razonó al magistrado que esta operación de inteligencia que le propuso abordar Brufau de manera conjunta tenía especial razón de ser sobre todo porque vio peligrar los fondos de la Obra Social.

YPF y Gas Natural

Sobre este punto Brufau explicó en su turno ante el juez que la estrategia de Del Rivero pasaba por invertir entre 1.300 y 1.400 millones de euros y, a cambio, hacerse con el control de una compañía que en su totalidad vale 30.000 millones de euros. De este modo la constructora se quitaba de encima los problemas financieros que atravesaba en aquel momento y se repartía los activos con Pemex para venderlos y apropiarse de la tecnología de Repsol en aguas profundas. El propio Luis Suárez de Lezo definió la estrategia como "concierto hostil". El que fuera secretario general de Repsol, también imputado en la causa, explicó al juez que la preocupación era máxima porque se trataba de una compañía estratégica de la que temía que iban a desintegrar para que quedara en manos del Estado mexicano.

Ahora bien, todos ellos sin excepción aclararon que no tuvieron nada que ver con los mecanismos que se adoptaron para controlar a Luis del Rivero. El empresario murciano, que fue quien pidió las imputaciones de Brufau y Fainé, figura como perjudicado por las acciones del espía, las cuáles pasaron por un intenso espionaje tanto a él como a miembros de su familia y de Sacyr además de directivos de Pemex. De hecho, Asuntos Internos advirtió que el comisario controló sus llamadas y le siguió durante ese tiempo vulnerando sus derechos fundamentales. El propio Del Rivero acudió a declarar a la Audiencia Nacional por este asunto afirmando que Villarejo jugó a una doble banda ya que, además de proponer sus servicios a Repsol, también hizo lo propio a Sacyr, pero éste se negó.

La implicación política

Al respecto aseguró que en plena pugna de poder el presidente de Repsol buscó el respaldo del entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, para evitar que Sacyr entrara en el capital de la multinacional. Al respecto el empresario murciano -que también figura como perjudicado en la pieza relativa a los encargos de BBVA- confirmó que efectivamente la estrategia de toma de control estuvo en marcha y que, de haber fructificado, Repsol se habría convertido en una compañía pionera del mundo en reservas de petróleo. Sea como fuere, Villarejo acabó prestando sus servicios para Repsol y Caixa en un proyecto que bautizó como Wine y por que el cobró poco más de 400.000 euros.

Sobre esta cuestión fueron preguntados este viernes tanto Fainé como Brufau, si bien ambos se desligaron de los pagos afirmando que era un asunto que no les competía. Lo que sí confirmaron fue que la amenaza de Sacyr hizo que ambos abordaran la necesidad de actuar de manera conjunta y de impulsar una operación de inteligencia que, según Fainé, se pilotó en todo momento desde Repsol. "No participé ni en la selección ni en la contratación ni en el pago de proveedor", expuso el banquero a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción. Brufau por su parte dijo que él no tuvo conocimiento de la empresa a la que se contrataba ya que de ello se encargó el entonces jefe de seguridad de la compañía, Rafael Araujo. El propio policía admitió los hechos en su declaración en diciembre ante el juez aunque dejó claro que la contratación fue legal y que no incumplió la normativa interna.