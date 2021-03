Campo apela a la "generosidad" del PP para conseguir la renovación del CGPJ. 

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha apelado este lunes a la "generosidad" para que "en poco tiempo" pueda haber un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los otros órganos constitucionales en la misma situación de interinidad, subrayando que "no es momento de reproches". Así se ha expresado Campo en la inauguración del Foro de Debate Legaltech, organizado por Legálitas y El Español -y que recoge Europa Press- donde ha querido empezar lanzando "una reflexión".

"Hoy podía haber sido un día importante, un día sólido para el fortalecimiento de nuestras instituciones, y muy en particular lo que a Justicia se refiere. No ha sido posible", ha dicho en alusión al acuerdo que estuvo a punto de alcanzarse la semana pasada sobre los nuevos vocales del CGPJ pero que ha descarrilado por el veto del PP a los candidatos impulsados por Podemos. Campo ha considerado que "no es momento de reproches", sino de "invocar la necesaria y obligada generosidad que hemos de tener para fortalecer el Estado de Derecho", según informa Europa Press.

A este respecto, ha advertido de que "sin instituciones y sin la renovación de las mismas provocamos, queriéndolo sin querer, un debilitamiento de las instituciones y, por tanto, del Estado Social y de Derecho". El ministro ha instado a hacer esta misma "reflexión" para que "en poco tiempo podamos tener las instituciones, tal y como pide nuestra Constitución, renovadas y vigorizadas y dando satisfacción en sus contenidos para que la convivencia dé de sí lo que tiene que dar".

"Ya tenemos bastantes problemas con la pandemia y con la crisis social y económica que nos está generando, por tanto, creo que es bueno invocar esa generosidad. Los que me conocen saben que no descansaré para que eso sea una realidad", ha remachado.