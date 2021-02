El PP vuelve al ataque y acusa a PSOE y Podemos de "amenazar la convivencia"

Mientras que la gran negociación sobre el poder judicial parece encallada, el PP ha decidido contraatacar y señalar al Gobierno como último responsable de la inestabilidad. Ha sido el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, número dos de la formación, el que ha afirmado este sábado que PSOE y Podemos "son una amenaza para la convivencia de los españoles". Con ocasión del congreso de los populares de Mallorca, ha apuntado que todas las "anormalidades democráticas" que está viviendo España se reducen a una: la coalición de socialistas y podemistas al frente del Ejecutivo.

García Egea ha denunciado que un partido (en referencia a Podemos) "alienta disturbios" en las calles, con ocasión de las manifestaciones en favor del rapero Pablo Hasel, y "el otro (PSOE) los consiente con su silencio cómplice", recoge Efe. "Mientras (Pablo) Iglesias amenaza a periodistas y señala a jueces, (Pedro) Sánchez calla; mientras Iglesias ataca a la Corona, Sánchez calla", ha afirmado el político murciano, que ha añadido que los "silencios" del presidente del Gobierno son "mucho más graves que las palabras de Iglesias: Iglesias erosiona la democracia por acción, Sánchez por omisión".

"Moncloa no debería de valer para desguazar España", ha sentenciado García Egera, para quien el presidente del Gobierno no es responsable de la pandemia del coronavirus, pero sí del "caos" de la gestión del país y de la "ruina" de autónomos y del sector de la hostelería. Ejemplo de esta mala gestión, ha continuado, es que se permitan las manifestaciones del 8M en favor de la mujer y los actos electorales en las pasadas elecciones catalanas, pero no se pueda "despedir a un ser querido en un tanatorio" o ir a ver a una madre que vive en otro municipio.

Contra este "desatino hay que rebelarse", ha dicho García Egea, que ha insistido en que Pablo Casado, el presidente del PP, es el "único" que puede ganar a Sánchez en las elecciones, a pesar de lo que digan las encuestas, y "aglutinar" a todos los votantes de centro-derecha. Además, García Egea ha manifestado su deseo de vivir en una España "centrada, reformista, alejada de radicalismos, rupturas y extremos: ese es el PP que queremos, ese es el PP de Pablo Casado y ese es el PP que vencerá a Sánchez".

Con ocasión de este acto de partido dirigido a los militantes de Mallorca, García Egea ha criticado el "feminismo de pancarta" de PSOE y Podemos por negarse a crear una comisión de investigación sobre el caso de niñas menores prostituidas que estaban bajo tutela del Consell de Mallorca. "Es un escándalo político mayúsculo repugnante" que ha llegado al Parlamento Europeo, ha recordado. También ha lamentado que la presidenta balear, la socialista Francina Armengol, "se saltara el toque de queda para irse de copas y fiesta con los amigos".