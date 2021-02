Sánchez arremete contra el PP: "No se entiende el bloqueo a renovar el CGPJ"

"En una democracia el acuerdo es la única victoria duradera". Pedro Sánchez ha sentenciado así el fracaso del acuerdo político para la renovación del CGPJ, que ha entrado en una fase de hibernación. "El acuerdo es fundamental en un momento como el presente, para poner en marcha al país". Sánchez, tras señalar el positivo acuerdo para la renovación de RTVE, "en el que cada cual ha cedido algo", ha arremetido con dureza contra el Partido Popular por su posición de bloqueo a un nuevo CGPJ.

"Desde el Gobierno hemos sido flexibles, pero a 24 horas del pacto de RTVE no se entiende el bloqueo a la renovación del CGPJ. Cuando hemos dado un paso adelante damos un paso atrás. Esperamos que la oposición recapacite", ha sentenciado el presidente del Gobierno sobre el choque político por el organismo de los jueces.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido públicamente para dar a conocer detalles de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, que se ha celebrado por videoconferencia durante dos días. Los objetivos del encuentro telemático eran analizar la evolución de la Covid-19 y la evolución de la vacunación.

Unidas Podemos también ha hablado sobre esta nueva paralización del diálogo. La formación morada, según ha recogido Europa Press, habla ya de "ruptura" en las negociaciones y responsabiliza de ello a los 'populares':

"El PP quiere trasladar su sede de la calle Génova a la sede del CGPJ", ha criticado en rueda de prensa en el Congreso el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, para recriminar que los populares usen de "excusa" a Unidas Podemos para mantener su "secuestro" del órgano de gobierno de los jueces.

Por tanto, ha diagnosticado que los problemas para renovar el CGPJ no radican en un conflicto entre PP y Unidas Podemos o el Gobierno, ni siquiera tampoco entre los populares con EH Bildu o ERC. "El PP tiene un conflicto con la democracia y con el parlamento", ha sentenciado. En este sentido, ha lanzado que la renovación del consejo de administración de RTVE es el mejor ejemplo para "desenmascarar" la estrategia de los populares, que se oponen a incluir perfiles asociados a Unidas Podemos pero no tuvo ningún problema en que estuvieran representados en el ente público.

"La verdad es que la razón del bloqueo no es Podemos, sino Lezo, Púnica, Kitchen..."

Al respecto, Asens ha llamado también la atención sobre la "incongruencia" de que el PP hable de despolitizar el órgano mientras traslada nombres que, a su juicio, están muy asociados a la formación, como el caso de los magistrados Alejandro Abascal o María Tardón. Por tanto, en lo relativo al CGPJ la formación liderada por Pablo Casado "no es creíble". No obstante, en materia de posibles nombres de vocales ha querido mostrarse prudente. "Creemos que hay que decir la verdad. La verdad es que la razón del bloqueo del CGPJ no se llama Unidas Podemos, ni tan siquiera ERC o EH Bildu, se llama caso Lezo, caso Púnica, caso Kitchen o (Luis) Bárcenas tirando de la manta", ha sentenciado el también dirigente de En Comú Podem.