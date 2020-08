Calvo dice que cuando va a una reunión también habla en nombre de Podemos

La vicepresidenta Primera, Carmen Calvo, se ha citado este lunes con una delegación de Ciudadanos en un encuentro de hora y media que ha concentrado todas las miradas, no solo por el acercamiento entre el Ejecutivo y la formación 'naranja', sino también por la la ausencia de miembros de Unidas Podemos. Calvo ha acallado a su salida los 'dimes y diretes' y ha afirmado que, cuando asiste a una reunión, lo hace "en nombre de todo el Gobierno", lo que incluye a la formación de Pablo Iglesias.

"Cuando hay un miembro del Gobierno, el Gobierno está representado", ha afirmado Carmen Calvo, en respuesta a la ministra de Igualdad, Irene Montero, quién acusó a Ciudadanos de haber vetado a ministros de Podemos en la reunión que ha mantenido con el Ejecutivo. Tras finalizar esta declaración, que ha tenido lugar a las puertas del Congreso, la vicepresidenta ha ofrecido unas breves declaraciones a los medios, que le han preguntado por la acusación lanzada por su compañera de Gabinete. "Estoy aquí porque soy la vicepresidenta primera, en nombre del Gobierno, para escuchar a un grupo parlamentario que nos ayuda de vez en cuando a sacar adelante el trabajo de todo el Gobierno", ha enfatizado.

La reunión, donde se han evaluado las medidas sociales y económicas aprobadas para mitigar los estragos de la pandemia, no justificaba la presencia de ningún miembro de Podemos, según ha indicado el portavoz adjunto en el Congreso del partido, Edmundo Bal, al término del encuentro. El portavoz ha indicado que la ausencia del equipo de Pablo Iglesias no respondía a ningún veto por parte de Cs sino a una cuestión de "competencias" sobre los temas tratados que, según Bal, no quedaban bajo el paraguas de Podemos.

En la cita de este lunes, el Ejecutivo de coalición a quedado representado con la vicepresidenta Calvo y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Por su parte, en nombre de Ciudadanos han asistido Bal; la secretaria general de Ciudadanos, Marina Bravo; el vicesecretario general Primero, Carlos Cuadrado, y el vicesecretario general adjunto, José María Espejo Saavedra. Así lo anticiparon desde la formación este domingo, cuando informaron de que la reunión tendría lugar en Moncloa.

"A mí me representó estupendamente la ministra de Trabajo este fin de semana"

La vicepresidenta del Ejecutivo no ha querido dejar margen a las elucubraciones y ha insistido en que "todo" el Ejecutivo está representando siempre que alguno de sus ministros o ministras acuden a una cita. "A mí me representó estupendamente la ministra de Trabajo este fin de semana en Baleares", ha dicho, en referencia a Yolanda Díaz, una de las ministras de Unidas Podemos.

Por lo demás, ha subrayado que su encuentro con Ciudadanos es "absolutamente normal", habida cuenta de que es necesario que el Ejecutivo dada la "arquitectura parlamentaria" con la que tiene que trabajar debe mantener informado y escuchar a Ciudadanos y viceversa. "Ya habíamos tenido una reunión en junio y habíamos quedado en vernos en agosto también", ha apostillado Calvo.

Y es que el de esta mañana no ha sido el primer acercamiento entre el Gobierno y Cs, sino que ambos equipos ya se reunieron el pasado 12 de junio para tratar sobre las acciones sociales y económicas frente a la Covid. En esa ocasión, Bal aseguró haber quedado satisfecho, al haber cumplido el Gobierno sus compromisos y ya precisó que, ante la crisis del coronavirus, "uno no puede elegir no sentarse".