Castilla y León prevé que sus hospitales colapsen en dos semanas de seguir así

Los hospitales están al límite. La Junta de Castilla y León ha puesto fecha al colapso de sus centros. El 15 de noviembre, a pie de camilla estarán sobrepasados si se mantiene el ritmo de contagios e ingresos actual por la crisis del coronavirus, según ha reconocido el Gobierno autonómico en el informe remitido al Tribunal Superior de Justicia para justificar la necesidad de establecer el toque de queda.

"La previsión, manteniendo el número de camas ocupadas por pacientes no covid a 18 de octubre e incrementando 20 covid a la semana sería por lo tanto: el día 15 de noviembre se llegaría al umbral máximo que nos permite atender pacientes de todo tipo en nuestro sistema hospitalario", cita el TSJ en el auto de no ratificación del Acuerdo de la Junta del pasado viernes, al no haber entonces aprobado aún el estado de alarma el Gobierno.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL no ha ratificado el acuerdo de la Junta de Castilla y León de 23 de octubre alcanzado por el Consejo de Gobierno extraordinario en el que se aprobó el toque de queda en la Comunidad de 22.00 a 6.00 horas, algo que, pese a esta resolución, se mantendría después de que el Gobierno central haya decretado el Estado de Alarma nacional.

La Sala entiende que la medida rebasa "la afectación del derecho fundamental a la libre circulación de las personas, que queda en suspenso durante una franja horaria para toda la población de Castilla y León, de forma indiferenciada, sin distinción, a diferencia de lo realizado en las medidas anteriores, entre municipios más o menos afectados por la enfermedad transmisible".

Ante esta situación, el alto tribunal considera que para impulsar esta medida en el ámbito autonómico exige una ley que la posibilite "con las garantías y exigencias de la doctrina constitucional sobre esta materia".

De este modo, el TSJ señala que esto se ha hecho ahora con la declaración de Estado de Alarma nacional, ya que, a su juicio, no basta aludir a la situación epidemiológica y sanitaria de la pandemia en Castilla y León por la Covid-19 y "su extrema gravedad" para decretar una limitación de movimientos durante el horario marcado a través de un acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado viernes.