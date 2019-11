AN investiga la presencia de 'bots' rusos para desestabilizar España durante el 1-O

La Audiencia Nacional española ha lanzado una investigación hacia un grupo relacionado a la inteligencia militar rusa por unos presuntos ataque informáticos en redes sociales para crear confrontación entre los ciudadanos durante el 1-0. El diario La Vanguardia apunta que unos días antes del controversial referéndum "una avalancha de bots, programas informáticos controlados, invadieron la red para provocar una fuerte división política".

Mira también Las protestas por el fallo al procés catalán pueden rebajar hasta dos décimas el PIB

El grupo es conocido como Unidad 29155 y sus actividades se remontan a al menos una época y las fuentes jurídicas consultadas por El Periódico desvinculan al independentismo de los hechos. Desde Estados Unidos, el diario norteamericano The New York Times ha advertido a Europa de que esta unidad de élite "subraya el grado en que el presidente ruso, Vladímir Putin, está luchando contra Occidente con su 'guerra híbrida' -una mezcla entre propaganda, hackeos y desinformación- y la confrontación militar". No es la única unidad que opera en este ámbito. También está la 74455 y su objetivo es simplemente "desestabilizar Europa".

De hecho, las fuentes del caso han desvelado que la organización también se infiltró en el movimiento de los chalecos amarillos en Francia. El gobierno de Macron también ha iniciado pesquisas para aclarar si hubo agentes estatales rusos inmiscuidos en las redes de comunicación de los franceses para repartir información falsa y enardecer las calles. La Alianza para Asegurar la Democracia ha estrechado más el cerco al denunciar que los bots que influyeron en las campañas del Brexit en el Reino Unido y la contienda electoral de Donad Trump fueron utilizados para el 1-O.

Mira también Denunciados dos sobrinos de Torra por el corte de la AP-7 y las protestas en Salt

Esta no es la primera vez que se investiga el papel de los grupos rusos en Cataluña. El juez de Barcelona Joaquin Aguirre estudia los contactos entre Carles Puigdemont, Rusia y China desde que este emprendió un plan para recabar apoyos para la declaración unilateral de independencia a finales de octubre. El Periódico adelantó que esta trama se ha situado en el marco de las pesquisas por la presunta malversación de fondos de la Diputación de Barcelona y la Secretaria d'Esports de la Generalitat.