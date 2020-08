ERC impide que cesen al secretario general del Parlament, Xavier Muro

Los representantes de JxCat en la Mesa del Parlament se han quedado solos este martes pidiendo el cese del secretario general de la cámara, Xavier Muro, por no haber publicado en el boletín oficial los puntos controvertidos de las resoluciones sobre el rey aprobados en el pleno sobre la monarquía. El pasado 7 de agosto, los grupos independentistas del parlamento catalán -JxCat, ERC y la CUP- desoyeron las advertencias de los letrados y aprobaron varias resoluciones sobre la monarquía que incluían puntos que podían chocar con el Tribunal Constitucional (TC), unos puntos que Muro decidió no publicar oficialmente para no incurrir en un posible delito de desobediencia.

Esa decisión enojó a JxCat, que inició una ofensiva contra Muro -el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidió su cese- y reclamó que la Mesa del Parlament asumiera la publicación íntegra de los textos aprobados. Estas peticiones han sido el eje de la reunión de la Mesa de este martes y ambas se han descartado, aunque sin una votación formal.

Diversas fuentes presentes en la reunión de la Mesa han explicado que el encuentro ha empezado con una intervención de Muro, "que en todo momento ha guardado una compostura institucional pese a los ataques" y ha defendido que se limitó a cumplir con su deber, que es impedir la publicación de cualquier texto que contravenga las interlocutorias del TC.

También ha explicado que la Mesa no puede asumir la publicación de resoluciones en el boletín oficial de la cámara, ya que esta es una competencia exclusiva del secretario general, por lo que cualquier publicación que no cuente con su aval carecerá de valor.

Pese a esta exposición, según fuentes presentes en la reunión, el vicepresidente del Parlament, Josep Costa (JxCat), ha persistido en reclamar que la Mesa asuma la publicación del texto íntegro de las resoluciones, que incluyen afirmaciones como que la monarquía es "delincuente", y que se cese a Muro si no rectifica su posición.

En su turno de palabra, el presidente del parlamento catalán, el republicano Roger Torrent, ha rechazado que el TC coarte la actividad parlamentaria, pero ha descartado tomar cualquier medida contra el mencionado letrado porque, en su opinión, no se puede exigir a los funcionarios que se arriesguen a sufrir consecuencias penales por decisiones políticas.

En la misma línea, la CUP ha avisado de que castigar al secretario general del Parlament no solucionará el problema de fondo, que a su juicio es la "represión" que le Estado ejerce sobre las instituciones catalanas. Lo que sí que han secundado la CUP es que la Mesa debe ordenar la publicación de las resoluciones sin cercenar, a lo que la representante de ERC, Rut Ribas, ha replicado remitiéndose a las palabras de Muro, que antes había explicitado que no era una opción viable.

Desde la oposición, Ciudadanos, PSC-Units, comunes y PPC han cerrado filas con el secretario general, tal como hicieron también la semana pasada los demás letrados del Parlament, los trabajadores de la cámara y sus homólogos del resto de parlamentos autonómicos y las Cortes Generales. Estos grupos coinciden en destacar que esta polémica es un episodio más de la pugna entre JxCat y ERC por la hegemonía dentro del independentismo, y ven "inverosímil" que Torrent haya dado la petición de los posconvergentes por desestimada sin que los republicanos hayan emitido un voto formal.

"Si defiendes a los letrados, les defiendes hasta el final. No se puede jugar a todo", dicen desde los comunes. Fuentes de Cs, de PSC-Units y del PPC lamentan la presión a la que se ha visto sometido Muro en los últimos días "por cumplir con su deber", que es "hacer cumplir la legalidad".