La Generalitat pide un gesto al Gobierno para retomar la mesa de diálogo en julio. 

La portavoz del gobierno catalán, Patrícia Plaja, ha asegurado que la Generalitat no ve por ahora "condiciones para retomar" la mesa de negociación con el Estado, y que la prioridad es en estos momentos la reunión entre presidentes y que haya "garantías" de que se avanza "hacia el fin de la represión". En una entrevista este fin de semana en El País, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que le gustaría reunir la mesa de diálogo Estado-Generalitat en julio y pidió a JxCat que asista a la misma. Unas palabras que han sido respondidas por Plaja en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán, donde la portavoz del Govern ha recordado que la reunión de la mesa de diálogo estaba prevista para "inicios de año" y estamos en julio... ahora no hacen falta prisas. Una cosa tras otra".

Plaja ha señalado que la prioridad de la Generalitat es en estos momentos cerrar una fecha para la reunión entre los presidentes del Gobierno y la Generalitat, que fue acordada por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, en su reciente encuentro en la Moncloa. La portavoz del Ejecutivo catalán ha admitido que "no hay condiciones para retomar la mesa de negociación en estos momentos", ya que son necesarias "garantías que demuestren que se avanza hacia el fin de la represión", después de que el Govern congelase las relaciones con la Moncloa tras el caso de espionaje político al independentismo a través del sistema Pegasus.

"El siguiente paso es la reunión entre presidentes. Estamos pendientes de fechas. No puede ser solo una reunión protocolaria. Debe ser práctica, se debe cerrar contenido y no tiene sentido avanzarse sobre una mesa de negociación. En este momento no nos encontramos en este punto", ha advertido. La Generalitat reclama así "garantías y hechos concretos que demuestren que ha cambiado la actitud del Gobierno español", un posicionamiento que ha confirmado el conseller de Empresa, Roger Torrent, miembro de la representación catalana en la mesa de diálogo.