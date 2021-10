Junts insta a trabajar juntos los PGE a la CUP y ERC para 'marcar el baile' al PSOE

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha instado este sábado a ERC y a la CUP a unirse y trabajar de forma conjunta la estrategia de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para "marcar el baile" del PSOE. Lo ha dicho en un acto en Granollers (Barcelona) para iniciar la precampaña del partido en los comicios municipales de 2023, junto a la consellera de Universidades e Investigación de la Generalitat, Gemma Geis; el diputado de Junts David Saldoni; el alcalde de Sant Celoni (Barcelona), Raül Garcia; el alcalde de Les Franqueses del Vallès (Barcelona), Francesc Colomer, y el portavoz de Junts en Granollers, Àlex Sastre.

"Tenemos 23 diputados independentistas. Lo que tenemos que hacer es juntarnos y marcar el baile que tiene que bailar el PSOE, poner la canción que tienen que bailar", ha afirmado. Pero ha lamentado que actualmente las formaciones independentistas negocien por separado, algo por lo que "el PSOE está estupendamente confortable, porque tiene los votos que necesita sin tener que hacer nada".

"Seamos astutos y aprovechemos la fuerza que tenemos en beneficio de Catalunya, porque que alguien me explique de qué ha servido negociar por separado en Madrid", ha dicho, y ha opinado que en los últimos tres años no se ha logrado nada, en sus palabras. Ha planteado que, si no hay una garantía de que la parte de los Presupuestos destinados a Catalunya llegará, los PGE "no se pueden aprobar", destacando que -de media- en los últimos diez años solo han llegado 66 de cada 100 euros prometidos, según ella.