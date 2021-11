Los comunes ven las negociaciones encalladas y al Govern catalán dividido

Los 'comunes' creen que la negociación con el Govern sobre los presupuestos de la Generalitat para 2022 está "encallada", porque no hay movimientos por parte del ejecutivo, al que ven dividido por la ausencia de Junts en los contactos de hoy. Fuentes de los comunes han asegurado a Efe este domingo que es la conclusión que extraen de la reunión que ha tenido esta tarde una delegación de En Comú Podem con representantes gubernamentales de ERC en el Palau de la Generalitat. Con todo, estas fuentes subrayan que siguen predispuestas a continuar negociando a falta de horas para que el Parlament vote las enmiendas a la totalidad a las cuentas.

En nombre del Govern, han participado en la reunión con los comunes la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà; el director de la oficina de Estrategia y Comunicación del Govern, Sergi Sabrià; la secretaria general de Presidencia, Núria Cuenca, y el director general de coordinación interdepartamental, Marc Ramentol. En cuanto a los comunes, han estado representados por la portavoz adjunta en el Parlament, Susanna Segovia; el coordinador de economía de la formación, Joan Carles Gallego, y los diputados en la cámara catalana Lucas Ferro y Marc Parés.

Fuentes de los comunes han asegurado que la ausencia de representantes de Junts en el encuentro hace que no sepan si están negociando con todo el Govern o solo con una parte, e interpretan que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tiene un Govern dividido. En conclusión, estas fuentes consideran que "si ERC no controla a Junts, es difícil tener garantía de que se cumplirán los acuerdos" y, por otra parte, lamentan que ERC haya ido tarde en los contactos políticos con ellos, por lo que reclaman movimientos al Govern si quiere sacar adelante las cuentas. El Govern se ha limitado a comentar en un escueto comunicado que la reunión, que ha durado unas tres horas y en la que no ha participado ningún miembro de Junts ni tampoco el conseller de Economía, Jaume Giró, ha resultado "productiva" y que el ejecutivo hacía una lectura "positiva" de ella.

Fuentes del Govern han precisado a Efe que en la reunión se ha avanzado y que ha sido positiva, pero que aún queda camino para el acuerdo, y en esta línea creen que mañana puede haber más contactos con los comunes. "Los equipos negociadores del Govern y de En Comú Podem se han emplazado a seguir manteniendo contactos en las próximas horas para facilitar la tramitación de los presupuestos de la Generalitat", dice el comunicado del Govern.