¿Ruptura total? ERC no irá a la asamblea independentista de Puigdemont 

ERC ha comunicado este jueves al expresident Carles Puigdemont que no asistirá al acto fundacional de la Asamblea de Representantes independentistas, convocado para este sábado y al que están invitados todos los cargos soberanistas. La Asamblea de Representantes independentistas, impulsada por el Consejo por la República que lidera Carles Puigdemont, se estrenará en un acto que se celebrará el sábado por la mañana en una doble sede: el Palau de la Generalitat y el Press Club de Bruselas.

Sin embargo, ERC no acudirá a la cita, según ha avanzado Nació Digital y han confirmado a Efe fuentes republicanas. De hecho, el presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha enviado una carta a Puigdemont, a la que ha tenido acceso Efe, en la que, en nombre de los diputados de su partido, le avisa de que no comparten la "intencionalidad" del acto y le anuncia que no asistirán al encuentro.

Sabrià subraya que el Consejo por la República es una "herramienta fundamental para internacionalizar la causa" independentista y "no puede ser utilizado por nadie de manera interesada y partidista", por lo que ERC pidió en septiembre que paralizase su actividad pública hasta después de las elecciones catalanas.

Según Sabrià, el Consejo por la República hasta ahora "no ha cumplido los objetivos que se había marcado" de internacionalizar la causa independentista y de generar un espacio de encuentro del independentismo, "probablemente porque ha tenido una mirada demasiado interna". "Hemos de ser capaces de tejer estrategias compartidas y no hacer de los espacios compartidos herramientas partidistas", recalca Sabrià, que asegura que ERC se quedó "muy sola" abogando por una "estrategia compartida" de las fuerzas independentistas.

La Asamblea de Representantes y el Consejo por la República eran dos de las estructuras paralelas a la Generalitat autonómica ideadas por JxCat y ERC al principio de la legislatura. El expresident Carles Puigdemont y el exconseller Antoni Comín, desde Bélgica, han mantenido activo el Consejo por la República como espacio encaminado a internacionalizar la causa independentista, pero hasta ahora no había sido posible poner en marcha la Asamblea de Representantes.