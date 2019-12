El Clásico, en directo | Torra asegura que "se puede protestar y jugar el partido"

Por primera vez en la historia de LaLiga la mayor incógnita del Clásico no es la alineación o el resultado del encuentro, sino el alcance de las acciones que 'Tsunami Democràtic' ha programado para el partido en el marco de sus protestas para lograr la autodeterminación de Cataluña. El encuentro ya lleva un retraso de más de 50 días y las fuerzas de seguridad han desplegado un dispositivo de más de 3.000 agentes para garantizar su cumplimiento.

12:29.- Quim Torra dice que es compatible que se produzca la protesta anunciada con motivo del Barça-Madrid y que se juegue el partido. "Se puede hacer ejercicio de la protesta democrática y pacífica, y a la vez jugar el partido". Torra ha contestado que se pondrá "el traje del Barça" y ha deseado que gane el encuentro y haya un buen partido de fútbol.

12:20.- Miquel Buch asegura que no ha dado "ninguna instrucción para dejar que se deje incumplir la ley a nadie", incluyendo en ese paquete a Tsunami. También afirma que no le consta que la manifestación de esta tarde haya sido comunicada, "como pasa lamentablemente con muchas concentraciones".

12:12.- Tsunami hace suya la propuesta publicada por el diario La Vanguardia y anima a los que se acerquen al Camp Nou a llevar una pelota hinchable negra, en recuerdo de las pelotas de goma lanzadas por la Policía en las movilizaciones posteriores a la publicación de la sentencia del procés.

5. El Tsunami és com l'aigua. S'adapta i adopta idees. Tsunami accepta el #ChallengeLaVanguardia i anima tothom a dur una pilota inflable i escriure-hi un missatge per al món. ⚽️🌊#TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/e5BleTfFWD — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 18, 2019

11:58.- Tsunami Democràtic va marcando el ritmo a través de las redes sociales, al tiempo que anima a concurrir al estadio del Barcelona. "Nosotros ya os esperamos cerca del Camp Nou. Un día más demostramos que la fuerza de la gente es imparable. A partir de las 16.00 horas, todos en el Camp Nou".

imparable. A partir de les 16h tothom al Camp Nou. 🌊 pic.twitter.com/9sAkwWEXdO — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 18, 2019

11:00.- El conseller de Interior, Miquel Buch, ha dicho que, "de entrada", no ve "ningún peligro" en que las personas lleven balones de goma al estadio, aunque advirtió que "no me toca a mí decidir qué material se puede entrar y cuál no". El conseller sí fue tajante sobre el peligro de los infladores: "pueden generar peligro para las personas si alguien lanza desde la grada un elemento incendiario".

10:30.- Los jugadores de la formación blanca se encuentran a punto de partir en a Barcelona desde el Aeropuerto de Barajas para participar de la cita en el Camp Nou.

9:00.- Los agentes de seguridad y los servicios municipales han comenzado a retirar los contenedores de basura situados en los alrededores del recinto para garantizar la seguridad del partido y evitar la quema de estos, como en otras ocasiones.

8:30.- Los miembros de Tsunami Democràtic han convocado las concentraciones a partir de las 16.00 horas en cuatro puntos alrededor del Camp Nou, pero han asegurado que su intención no es impedir que se dispute el partido. La movilización quiere motivar a que el Estado se siente a negociar sobre la situación de excepcionalidad que sufre Cataluña". La plataforma cifra en más de 25.000 las personas confirmadas para los actos.

7:00-. La expedición blanca tiene previsto salir del aeropuerto de Barajas hacia las 10.30 horas de la mañana y, una vez aterricen en Barcelona, serán escoltados por los Mossos d'Esquadra directamente hacia el hotel, situado a poco más de medio kilómetro del estadio barcelonista.

6:40-. Los Mossos d'Esquadra desplegarán desde primera hora de este miércoles un amplio dispositivo, con más de 3.000 agentes, incluyendo seguridad privada, para garantizar la celebración de un clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid de alta tensión ante la protesta anunciada por Tsunami Democràtic.