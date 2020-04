Qué pasa después de Semana Santa: cómo será la prórroga del estado de alarma

El último fin de semana de marzo, el Gobierno anunció la primera prórroga del estado de alarma. Las medidas eran todavía aún más restrictivas, pues se anunciaba (publicado en el BOE mediante el Real Decreto Ley 10/2020 del 29 de marzo) el parón de toda actividad económica no esencial. El objetivo era evitar aún más los desplazamientos. En este sentido, los trabajadores afectados recibirían un permiso retribuido recuperable desde el martes 31 de marzo hasta el próximo jueves, 9 de abril.

La curva del número de contagiados y fallecidos por coronavirus sigue a la baja. Pero, según indicó Pedro Sánchez en comparecencia este fin de semana, aún queda mucho por hacer y no será fácil. El ejecutivo ya trabaja en la idea de cómo iniciar la desescalada del confinamiento. El principal escollo es ahora, una vez parece se ha alcanzado el pico, evitar el riesgo de la curva en M. Por eso, durante su intervención, el presidente del Ejecutivo anunció una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril. Es la segunda y tal y como avisó: no será la última. Eso sí, habrá cambios después de semana santa: "Vendrán más días, pero no serán los mismos, serán distintos", espetó Sánchez.

El primer paso: las actividades 'no esenciales'

El primer cambio que habrá con respecto al último estado de alarma será levantar el 'veto' a las actividades no esenciales. De esta forma se pondrá fin al permiso retribuido recuperable.

Mira también El Gobierno pide a las CCAA un listado de medios para alojar a casos asintómaticos

Solo una serie de sectores podrán volver a la actividad desde el lunes de Pascua, como es el caso de la construcción o determinadas industrias que quedaron fuera de la consideración de sectores esenciales y, por tanto, tuvieron que parar obligatoriamente. En Cataluña y la Comunidad Valenciana, ese primer paso de vuelta a la 'normalidad' se dará el martes 14, ya que el lunes es festivo,

¿Se podrá salir a hacer deporte?

No. Al menos, y salvo cambio de última hora, la nueva prórroga del estado de alarma que comenzará después de semana santa no incluye modificaciones sobre hacer deporte al aire libre. La medida al respecto seguirá siendo la misma que la aplicada desde el pasado 14 de marzo.

Mascarillas, ¿obligatorias?

Otra de las nuevas medidas puede ser el uso obligatorio de mascarillas. Algo que según confirmó el Ejecutivo el pasado viernes, se está planteando como medida extraordinaria para contener los contagiados en España.

Mira también El Gobierno abre por primera vez la puerta al uso obligatorio de mascarillas

En mayo: el "decalaje"

Como decíamos anteriormente, esta prórroga del estado de alarma anunciada el pasado sábado no será la última, según apuntó Pedro Sánchez. El confinamiento seguirá, por tanto, tras el 26 de abril. Aunque las medidas pueden ser menos restrictivas siempre y cuando la tendencia de contagiados y fallecidos por el Covid-19 sigua a la baja.

El Ejecutivo trabaja en un 'decalaje' o desecalamiento' - términos empleados por el Gobierno- que permitirá ir rebajando las medidas de confinamiento desde la primera semana de mayo hasta junio. Será siempre de forma progresiva.