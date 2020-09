Todas las miradas pesan sobre la vuelta a los pupitres. El comienzo del 'curso Covid-19' tiene en vilo al país y ha acaparado toda la atención de la Conferencia de Presidentes telemática de este viernes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha trasladado la "conveniencia" de consensuar, en caso de que la pandemia apriete, la decisión de cerrar los colegios de toda una provincia, tal y como había adelantado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, horas antes. "La última palabra, en un cierre de toda la red educativa regional, es de la comunidad autónoma pero creemos que trasciende a esta y tiene que evaluarla el Sistema Nacional de Salud", ha zanjado el ministro.

El Gobierno y las CCAA han acercado posturas. Todo apunta a que, si la evolución de los contagios en el país obliga a un nuevo 'cerrojazo' de los centros educativos, las autoridades regionales no actuarán de forma unilateral. La cuestión no es baladí. Pocos días después de la llegada de los primeros escolares a los centros andaluces, la región ya se ha visto obligada a decretar cierres. Pese al antecedente de Andalucía, Illa se ha mostrado tajante: "Ahora no estamos contemplando nada de esto, porque hay consenso en que los colegios tienen que estar abiertos, garantizando que estos centros sean lugares seguros". Sea como fuere, la última palabra la tienen las autonomías.

Pese a las directrices y protocolos generales, las autoridades siguen yendo un paso por detrás de un virus que obliga a planificar casi al día. "Habrá brotes en los colegios y estamos trabajando en cómo actuar en cada caso, en función de dónde se produzcan y de qué manera", ha admitido el ministro, "Tenemos un protocolo sobre cómo hay que reaccionar si hay un brote en un centro educativo, qué personal o alumnos tienen que hacerse pruebas, o cuarentenarse".

En plena segunda oleada, el calendario apremia. "Lo que estamos viviendo ahora no es lo mismo que en marzo y abril, en eso hemos convenido", ha tranquilizado Illa. El balance de Sanidad de este jueves sumó al histórico de positivos 8.959 nuevos casos de Covid-19 -3.607 diagnosticados en las 24 horas previas-. La cifra ya se sitúa junto a los peores datos del estado de alarma, aunque los datos de hospitalizaciones y defunciones no son comparables.

Como en los peores momentos del brote, el virus sigue sin golpear igual en todo el territorio nacional. "Se constata la asimetría territorial del comportamiento de la pandemia. Ni entre CCAA, ni entre territorios de una misma comunidad". Pese a las diferencias de la situación epidemiológica que sufren los distintos territorios, ninguna CCAA se ha salido de la tónica de un 'curso Covid-19' presencial. "El reto ahora es el reinicio del curso. Se ha reiterado la importancia de retomarla, y hacerlo de forma presencial", ha insistido.

"Este país no puede asumir el riesgo de no entendernos"

"Este país no puede asumir el riesgo de no entendernos", ha sentenciado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior al encuentro. Junto a ella y al líder del Ejecutivo, han asistido a la cita con las autoridades autonómicas la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero y el propio Illa. En el marco de la "cogobernanza", que ha acompañado al Gobierno de coalición desde el final del mando único, el Gobierno ha exigido a las comunidades que se comprometan a lograr que los centros escolares sean espacios seguros.

La vuelta al 'cole' se ha convertido en la piedra de toque con la que se juzgará la gestión de las autoridades españolas en esta segunda ola. En la balanza pesan el derecho a la educación y la salud. De fondo, la curva de la pandemia no ofrece garantías, con un promedio cercano a los 2.000 casos diarios en las últimas horas y la incidencia acumulada más alta de toda Europa. El reto de garantizar una educación presencial de calidad para por reclamar la complicidad de las familias con el sistema educativo y con la profesionalidad de los docentes. También por llevar la gestión de la vuelta a clase por los derroteros de una "unidad" que el Gobierno no deja de solicitar.

Prueba de ello es el borrador de la propuesta de declaración conjunta que tienen sobre la mesa los presidentes autonómicos en esta reunión. Este borrador, que el Gobierno entregó el miércoles a las comunidades, apuesta por que se siga dedicando "el esfuerzo necesario para el establecimiento de las condiciones de funcionamiento (del sistema educativo y de formación) y la dotación necesaria para lograrlo, así como los mecanismos de reacción inmediata ante los casos que se puedan producir en los centros educativos"

"Tenemos que presentar proyectos de país, que permitan invertir y transformar", ha insistido Darias, "Hemos compartido diagnósticos y problemas, para seguir articulando respuestas compartidas. Hemos compartido los acuerdos alcanzados la semana pasada en la conferencia sectorial de Educación".