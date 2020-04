González Laya: "Hemos metido a la gente en sus casas... y ahora se contagian ahí"

"Con el confinamiento, hemos metido a la gente en sus casas, y ahora el contagio se está dando en ellas. Para erradicar el virus habrá que aislar a los que lo tienen, presenten o no síntomas". Así abordaba la minsitra de Exteriores, Arancha González Laya, quien ha defendido que, en el escenario actual, el reto está en "doblar la curva" para lo que resulta necesario "aislar a las personas "aislar a las personas contagiosas de sus familias". Este confinamiento, ha aseverado la socialista, no debe abordarse "en términos de obligación" y ha asegurado que "la idea no debe ser vigilar a la gente".

La ministra se ha pronunciado así este martes, en una entrevista del diario francés 'Le Figaro'. González Laya ha argumentado que los españoles han mantenido el confinamiento "no por un decreto, sino porque han comprendido que es la manera de proteger su salud y la de sus ciudadanos", y que "este debe ser también el espíritu de la próxima fase", en alusión a la prórroga del estado de alarma que el presidente Pedro Sánchez ha solicitado hasta el próximo 26 de abril.

Según la tesis que ha defendido la ministra, "el confinamiento empieza a dar sus frutos" y se empieza a ver que "la curva se dobla" y se domina el virus. Ahora "el objetivo es erradicarlo" y para eso hace "falta una estrategia diferenciada" en la que una de las "líneas de reflexión es aislar a las personas contagiosas de sus familias".

Además, de cara a esta nueva fase, ha señalado que se sabe que algunos ciudadanos están "inmunizados y que hay que abrirles espacios". A su modo de ver, "los españoles han demostrado una madurez increíble y hay que saludarla". Entrar en la cuarta semana de confinamiento, ha dicho, "no es fácil para un país al que le gusta la vida en el exterior, el contacto físico, las actividades en grupo y la vida social".

La respuesta de las CCAA a la 'Operación Arca de Noé'

Algunas autoridades autonómicas ya han respondido a la última recomendación del Ejecutivol. El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que el Gobierno Vasco está trabajando para dar "una respuesta" a la petición del Gobierno central de identificar infraestructuras para acoger a personas asintomáticas pero ha indicado que la iniciativa les genera "ciertas dudas" y ha instado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a aclararlas. En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Urkullu se ha referido, de esta manera, a la petición del Gobierno central de que se identifiquen infraestructuras que puedan acoger a personas contagiadas y que estén asintomáticas.

Urkullu ha indicado que el Gobierno está trabajando "para dar respuesta" a esa petición del Ejecutivo Sánchez, una iniciativa que, según ha destacado, se ha denominado "Operación Arca de Noé". "Es una identificación un tanto confusa con lo que se dice que fue el Arca de Noé", ha añadido. El Lehendakari ha afirmado que esta operación, además de que ha sido objeto de "matizaciones" desde que el pasado sábado se anunció, les genera "ciertas dudas" y, según ha señalado, así se lo trasladó al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.