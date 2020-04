Celaá dice que el curso acabará en junio y que la repetición será algo excepcional

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado que se va a mantener la duración del curso escolar, que terminará en junio y que el aprobado va a ser la tónica general. La socialista ha anunciado que desde su cartera se ha emitido un texto a las CCAA para que estas le den el visto bueno, así, ha enfatizado que el Estado respetará el papel de las comunidades autónomas: "Esperamos que ninguna comunidad se quede fuera". Además, la titular de la cartera ha lanzado un balón de oxígeno a los estudiantes y ha asegurado que la promoción de curso será la norma general y la repetición sera una medida excepcional, que deberá estar "solidamente argumentada".

En cuanto a la evaluación, Celaá no ha apuntado a la opción de un aprobado general que habñian planteado determinados colectivos. Por el contrario, ha señalado que "se adaptará la evaluación, promoción y titulación", así como que la evaluación va a ser continua: "La promoción de curso será la norma general. La repetición será una medida muy excepcional, que deberá de ir muy justificada". En caso que se cumplan las condiciones para esta repetición del curso académico, esta decisión deberá ir acompañada de "un plan preciso de recuperación en cada uno de los informes que se entregará a cada alumno".

La iniciativa ha sido respaldada este mismo miércoles por Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, quien ha comparecido junto a la ministra del ramo. Tiana ha enfatizado que el acuerdo alcanzado "no es un aprobado general, no es (una opción) pedagógicamente justa, ni es eficaz y creo que todo el mundo lo rechaza". Al igual que la ministra, el secretario ha incidido en que la determinación de la cartera no se corresponde con ese aprobado general, sino que se trata de una evaluación continua que se desarrollará en función del criterio de los profesores.

¿Qué va a pasar con la EVAU?

"No hemos barajado plan b para la EVAU". Una de las grandes incógnitas para la comunidad estudiantil sigue abierta. Al ser preguntada por si un alumno de Bachillerato que, por el momento hubiera tenido algún suspenso estaría habilitado para presentarse a la EVAU, Celaá ha asegurado que "todo lo que no pueda ser trabajado en este curso será trabajado en el curso que viene". La decisión final, no obstante, recaerá en el profesor encargado de evaluar si el alumno está o no listo para superar el último curso y encarar la prueba de acceso a la universidad: "Lo equitativo y lo justo es que la promoción sea la norma general, porque todas las comunidades autónomas somos conscientes de que todavía hoy hay alumnos que no están conectados".

La preocupación de los bachilleres sigue siendo la misma: ¿Qué pasará si el estado de alarma se alarga y la prueba no puede hacerse de manera presencial? En este escenario, la ministra ha asegurado que aso de que "arbitraríamos algún otro procedimiento", aunque ha reconocido que "no se ha pensado todavía" un plan alternativo. Sobre el próximo examen, que en principio está programado para la primera semana de julio, ha confirmado que se va a desarrollar bajo "una modalidad más abierta".

Por su parte, la consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha explicado este miércoles que la EVAU tendrá para los examinados un "mayor grado de optabilidad" que en años anteriores, para evitar que se vean perjudicados por la ausencia de docencia presencial. En concreto, se adaptará a los contenidos cursados y ofrecerá un "mayor grado de optabilidad para que no se vean perjudicados contenidos en los que no estén reforzados".