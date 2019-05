Pablo Crespo litiga para reabrir la causa contra Garzón por los audios de Villarejo

El número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, insiste en que la Justicia investigue si, tal y como sostiene, el magistrado inhabilitado Baltasar Garzón vulneró las normas de reparto de causas en la Audiencia Nacional para asumir la instrucción del procedimiento relativo al entramado empresarial de Francisco Correa y la corrupción en el PP. Por ese motivo ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del magistrado instructor del pasado mes de febrero de archivar las actuaciones.

En su escrito, al que ha tenido acceso este diario, el exsecretario de organización del PP gallego expone que los hechos por los que presentó la querella el pasado mes de diciembre "van más allá" de una presunta vulneración de reparto puesto que se trató de una "confabulación ad hoc" para que Garzón, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, instruyera la causa "previamente confeccionada para él". Crespo sostiene sus afirmaciones en los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo que obran en la causa Tándem, la cual también se investiga en la Audiencia Nacional.

El exdirigente popular presentó la querella por delito de prevaricación ante el juzgado de instrucción número 50 de Madrid tras conocerse el contenido de las grabaciones en las cuáles, según denunció, se infiere que Garzón se hizo cargo de unas diligencias que habían sido preparadas para él. Se refiere el querellante a la conversación que mantuvo Villarejo con el excomisario general de Información Gabriel Fuentes durante una comida en el restaurante Rianxo el 29 de octubre de 2009 en la que también participó la actual ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado. En dicho encuentro, el principal acusado de Tándem habría confesado que acordó una cita con el juez inhabilitado para "preparar lo de la Gürtel".

"Cosa juzgada"

Aunque el magistrado Esteban Vega incoó diligencias a finales del año pasado por posible delito de prevaricación judicial, en febrero dio carpetazo a la instrucción alegando que, en lo que respecta a la supuesta vulneración de las normas de reparto, el asunto ya fue tratado durante la instrucción y el posterior juicio por la etapa I de la trama Gürtel, por lo que se estaría ante un supuesto de "cosa juzgada". La defensa de Crespo recurrió en reforma la decisión del instructor, el cual volvió a pronunciarse en los mismos términos ya en el mes de abril.

En respuesta, el exnúmero dos de la red de Correa interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que precisa que los hechos que recoge en su querella no se pueden entender como "cosa juzgada" puesto que Garzón "no ha sido ni condenado ni absuelto en otro proceso". Además, añade el escrito que se trata de un planteamiento "maniqueo" puesto que no vale con que se trate de un asunto que se ha planteado durante la fase de cuestiones previas de una vista oral.

Las acusaciones del 'Albondiguilla'

El magistrado, que fue condenado por el Tribunal Supremo a doce años de inhabilitación por intervenir las comunicaciones telefónicas que mantuvieron desde la cárcel los líderes de la red con sus abogados, negó estos hechos en dos escritos presentados ante la Fiscalía Anticorrupción. En los mismos pidió que investigara las acusaciones del exalcalde de Boadilla Arturo González Panero alias 'el Albondiguilla', el cual expuso que Villarejo le dio órdenes antes de su declaración durante la instrucción de Gürtel para que incriminara al extesorero del PP Luis Bárcenas "a instancias del instructor Garzón".

Así lo plasmó el exedil madrileño en un escrito remitido al juzgado de instrucción número de 50 de Madrid y que Garzón desmintió. El que fuera juez de la Audiencia Nacional recurrió al Ministerio Público para que investigara estas afirmaciones que calificó de "completamente falsas" y constitutivas de delitos contra la Administración de Justicia y organización criminal. De hecho expuso que contribuía a la "instrumentalización de la Justicia con fines ajenos a la legalidad.”