PP, Vox y Ciudadanos vuelven a reiterar que no darán un respiro a Pedro Sánchez

La bronca entre las bancadas de la derecha y la izquierda ha continuado en la segunda jornada de votación por la investidura de Pedro Sánchez. Entre citas históricas y reproches de todo tipo, PP, Ciudadanos y Vox han vuelto a mostrar en el debate que no darán tregua al Gobierno de coalición por su pacto con ERC, acuerdo en el que aseguran también está Bildu. Pero los gestos contra Sánchez y los suyos no han venido solo desde la tribuna de oradores, sino que los diputados tampoco se han cortado en acusar de "falso" al presidente en funciones o de censurar sus palabras desde los escaños. Un rechazo que ha comenzado en la propia intervención del líder socialista, que no ha dudado en mostrar su enfado con la que será su oposición.

Las hostilidades las ha abierto el propio Sánchez, que ha acusado a la derecha de "bloquear el país" a la vez que les ha acusado de "no saber perder la votación". "Es la España que bloquea, la que no tiene respuesta", ha dicho el jefe del Ejecutivo, que ha sido reprendido con gritos de "qué barbaridad" tras decir eso. Otro momento en el que la bancada de los tres partidos se ha levantado contra el presidente ha sido cuando les ha tachado de "no considerar admisible el pacto con Unidas Podemos", a lo que los parlamentarios de PP, Vox y Cs han reaccionado señalando que lo dijo él mismo". "Fuiste tú, lo dijiste tú", decían casi de forma unánime desde sus asientos.