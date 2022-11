Díaz lanza la Red Iberoamericana de Inspecciones de Trabajo bajo la OIT.

Carmen Collado, directora general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha liderado este miércoles en Valencia la constitución de la Red Iberoamericana de Inspecciones de Trabajo, una plataforma impulsada para fortalecer la cooperación entre las inspecciones de trabajo de España, Portugal y 13 países de América Latina. Un proyecto fomentado el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A pesar de que este no es el primer boceto, ya que hubo un intento similar en 2009, no ha sido hasta ahora que se formalizado esta colaboración que ha contado con el aliento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con esta red se aspira a diseñar estrategias compartidas para hacer frente "a retos comunes en todos los países" como la proliferación del trabajo no declarado e irregular, la persistencia de discriminaciones laborales o la tendencia a la desregulación, entre otros.

"La Red que nace en este día tiene vocación de permanencia y cuenta, además, con el aval y liderazgo de la Organización Internacional del Trabajo", ha señalado Collado antes de la firma de la Declaración de Valencia, el documento con el que se ha formalizado la constitución de la red.

Cooperación permanente

Los países participantes han manifestado su interés en mantener un canal permanente de comunicación y cooperación entre las organizaciones inspectoras. Uno de los principales ejes de esa colaboración serán las actuaciones dirigidas a facilitar el intercambio de conocimientos sobre buenas prácticas y procedimientos de inspección.

En este sentido, durante el último año se han venido realizando una serie de talleres sobre temas de interés para las inspecciones de trabajo iberoamericanas, en los que España ha participado. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha ejercido como anfitrión de este encuentro, que se celebra previamente al primer Foro Técnico Internacional de Altos Responsables de Inspecciones de Trabajo, un encuentro que reunirá este jueves y viernes en Valencia a más de 160 representantes de las inspecciones de trabajo de 80 países.

Se trata del primer encuentro de estas características que convoca la OIT y la elección de España como anfitriona supone "un reconocimiento" del sistema de inspección español como "uno de los más avanzados del mundo" y que cuenta con competencias en todos los aspectos del mercado de trabajo. El Secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, inaugurará el jueves este foro, que clausurará el viernes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.