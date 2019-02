El gasto en escuela privada y concertada no llega al 14%... pero son el 31% del total

"España no puede aspirar a tener una buena educación dedicando el 4,2% de su Producto Interior Bruto (PIB). El principal problema es que no interesa y por eso en las encuestas del CIS sobre las preocupaciones de los españoles ni siquiera aparece y por eso los políticos no actúan". El filosofo y pedagogo José Antonio Marina describía en una entrevista publicada por El Heraldo el pasado martes una situación que ha quedado constatada con los datos que maneja el propio Ministerio de Educación.

España apenas gasta cuatro euros de cada cien de su PIB en el ámbito educativo, muy por debajo de la media europea, que supera el 5%; y, sobre todo, de la inversión que realizan los países nórdicos en este área, que ronda o supera el 7%. Mientras, la escolarización en nuestro país es prácticamente plena desde los tres años -96,3%- y hasta los 16 -96%-, descendiendo de forma progresiva a partir de esa edad, una situación que también nos aleja de los indicadores medios del continente.

Los datos, que dejan patente una realidad poco alentadora, forman parte del anuario estadístico Las cifras de la educación en España, elaborado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el que se muestran los aspectos más significativos de este ámbito a través de numerosas fuentes estadísticas. En el extenso informe destacan aspectos como el importante peso que ha logrado la educación privada y concertada, que representa, teniendo en cuenta el número de centros, el 31% del total, pese a que la inversión en las escuelas con titularidad diferente a la pública apenas supone el 13,4% del total.

En España hay 31.725 centros educativos -más de un tercio se concentran en Andalucía y Cataluña-, de los que 21.925 son de titularidad pública. Madrid es con diferencia la comunidad autónoma en el que la enseñanza privada y concertada tiene mayor protagonismo, con un 47%, mientras Extremadura, el Principado de Asturias y Castilla-La Mancha son en las que el peso de la escuela pública es mayor, el 88,4%, 80,2% y 80%, respectivamente.

Casi siete de cada diez alumnos de enseñanzas de Régimen General no universitarias están escolarizados en centros públicos, el 25,7% en enseñanza concertada y el 6,8% restante en enseñanza privada no concertada. Mientras, la masificación es mayor en los colegios de titularidad no pública, donde el número de alumnos por profesor es de 15,1, frente a los 11,5 de los centros públicos.

Plantilla femenina... y envejecida

Según recoge el estudio, en el curso 2016-2017 había 859.304 profesores y la mayoría eran mujeres, el 66,5%, un porcentaje que sube en 5,5 puntos y medio en ámbito no universitario. En el anuario también se constata un envejecimiento de la plantilla, ya que un tercio de los docentes tiene ya más de 50 años, un porcentaje que se eleva de forma importante en la universidad, donde casi la mitad supera esa edad.

Otro de los aspectos preocupantes es la tasa de abandono escolar. Así, el porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha alcanzado el nivel de segunda etapa de Secundaria y no sigue ningún tipo de educación,se situó en el 18,3% ─21,8% en los hombres y 14,5% en las mujeres─, la tercera más alta del continente europeo y muy lejos aún del 10% marcado como objetivo por la estrategia Europa.