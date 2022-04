El Govern da por aparcada la mesa de diálogo hasta que se aclare el espionaje.

La Generalitat de Cataluña ha dado por "aparcada" la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez hasta aclarar las denuncias de espionaje político a 66 independentistas. Así lo ha corroborado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán, en la que ha constatado que mientras no se despejen las dudas sobre este caso no puede retomarse la mesa de diálogo.

"La mesa de diálogo, ahora mismo, está al margen. Ahora hay una urgencia por resolver, una crisis sin precedentes. No se da ninguna de las condiciones para que se pueda celebrar la mesa de negociación", ha recalcado. Plaja ha reafirmado la "voluntad" del Govern de que "haya una negociación para afrontar el conflicto político entre Cataluña y España", pero ahora "hay una urgencia encima de la mesa y hay que resolverla antes de poder pasar a la mesa".

Esta postura responde a la decisión adoptada por el Govern hoy -por el martes- este martes de "restringir" al mínimo sus relaciones políticas con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, hasta que se esclarezcan las denuncias de espionaje y se "depuren" responsabilidades. Por lo tanto, ha advertido Plaja, "no será habitual ver relaciones de alto nivel político" con el Gobierno, solo habrá "las mínimas imprescindibles", aunque cada departamento tendrá "su margen de actuación", para llevar a cabo los contactos que sean necesarios para desarrollar sus iniciativas, en especial en el ámbito técnico.

Gabriel Rufián señaló directamente a Margarita Robles y advirtió que "si se espía, no solo deben dimitir, sino también acabar en la cárcel"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, amagó unas horas antes votar contra el decreto anticrisis del Gobierno el próximo jueves y exigió la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en caso de que tuviera conocimiento del espionaje a políticos independentistas. "Si se espía, no solo deben dimitir sino también acabar en la cárcel. Si lo sabía debe dimitir y si no lo sabía dar explicaciones. No se debe dejar pasar un minuto más y cada silencio afecta a la democracia de este país", ha advertido en rueda de prensa en el Congreso tras recalcar que está en juego el voto de ERC al decreto de la guerra en Ucrania.

"No adelantamos el sentido del voto, pero sí le digo, que el único idioma que entiende el PSOE es tocarle la agenda legislativa, tumbarle la agenda legislativa. ¿Esto puede llegar a ser lesivo para ERC? Si, lo es, pero es el único idioma que entiende el PSOE", ha dicho Rufián tras incidir posteriormente que "es más lesivo en democracia espiar a la gente que no te gusta". Rufián ha añadido que si al PSOE no le gusta ERC, EH Bildu, el BNG, Compromís, Más País, o Unidas Podemos, "no pasa nada, que lo diga, porque tiene una alternativa, que es el Partido Popular del moderadísimo Núñez Feijóo". "Si son tan valientes o tan chulos que lo digan, si quieren pactar con el PP", ha aseverado.