Espinosa de los Monteros cree que el Gobierno "caerá en cuestión de tiempo"

Vox mantiene su crítica al Gobierno por la gestión que está realizando de la crisis sanitaria y económica y augura que, precisamente esa gestión, acabará con su mandato. El portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que "es una cuestión de tiempo" que el Gobierno de Pedro Sánchez "acabe cayendo" a causa de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

"No será larga la agonía", ha sostenido el dirigente en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, en la que ha opinado que "no es posible" que el Ejecutivo continúe mucho más tiempo "haciendo lo que está haciendo". A su juicio, si la prórroga del estado de alarma que aprobó este miércoles la Cámara Baja "insufla oxígeno al Gobierno", lo hará solo de forma "temporal". Con todo, a su juicio será la gestión económica lo que "acabará" con el Ejecutivo.

"Están incurriendo en unos gastos sin llegar a tener un presupuesto aprobado que acabaremos teniendo que pagar y aquellos que acabarán avalando pondrán ciertas condiciones", ha advertido Espinosa de los Monteros, que ha alertado sobre el efecto que terminará generando: "Subirán los impuestos, se congelarán las pensiones y se reducirán los sueldos de los funcionarios".

Así, el portavoz ha lamentado que "algunos" -en referencia a Ciudadanos- estén "dando oxígeno" de forma "sorprendente" al Ejecutivo. "¿Qué aguantará un tiempo? Sí. Pero espero que pronto podamos tener un Gobierno que saque a España de la crisis económica y tener un futuro mejor", ha añadido.

Con todo, Espinosa de los Monteros ha insistido en que su formación no descarta presentar una moción de censura "en un futuro", aunque ha reconocido que esta "posibilidad" debería corresponder en primera instancia al Partido Popular, que lidera la oposición. "Pero si el PP no quisiera hacer ese tipo de oposición, no descartamos hacerla. La posibilidad queda abierta", ha apuntado, para después sostener que hay "mucha gente" deseando ver a una formación confrontando con el Gobierno.

En este contexto, el dirigente de Vox ha cargado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de querer "que el confinamiento" dure "la legislatura entera". "Como hay muy pocos que den la batalla mediática y nadie más en el frente político, tenemos que ir haciéndolo", ha añadido.

Por otro lado, Espinosa de los Monteros ha lamentado que el Gobierno haya puesto a los ciudadanos "en manos de unos desconocidos", en alusión al comité de expertos que decidirán sobre qué comunidades autónomas avanzan de fase en el proceso de desescalada.

Desde su punto de vista, "lo ideal sería un sistema de tests", aunque el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se haya referido a las pruebas como si fueran "un capricho de los españoles". "Los test marcan un criterio objetivo para no estar en manos de un político asesorado por unos expertos que no conocemos", ha zanjado.