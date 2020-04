Qué es el estudio de seroprevalencia que hará el Gobierno a partir de semana santa

Una vez pasada la semana santa, España entrará en su tercera prórroga del estado de alarma. Dos nuevas semanas de confinamiento que, eso sí, tal y como anunció Pedro Sánchez el pasado sábado, será distinto, ya que se levantará el veto a las actividades no esenciales y terminará el permiso retribuido recuperable.

El Gobierno estudia ahora cómo será esa fase de desescalada para llegar al objetivo que es recuperar la vida normal, que se presupone empezará a ser a partir de junio. Ahora, llega la fase de los test rápidos (Sanidad ya tiene a su disposición cinco millones) y el denominado estudio de seroprevalencia que servirá para saber en qué punto se encuentra la expansión del brote mediante una muestra representativa de la población.

Uno de los principales escollos es ahora conocer los datos reales del coronavirus en España. Tanto de fallecidos como de contagiados. Para ello, Sanidad comenzará a realizar test rápidos de forma masiva. Y, a partir de la semana que viene, se procederá a ese estudio de seroprevalencia por el que se testearán a unos 60.000 pacientes. Estará dirigido por Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III, y tiene como objetivo hacer una muestra para saber a cuántas personas ha contagiado el virus Covid-19 en España.

Mira también España no se recupera de la resaca del fin de semana y suben los casos y muertes

Su utilidad

Según ha explicado Jesús Castilla Catalán -experto del Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública y del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra- explica a SINC por qué aún no se están llevando a cabo ese tipo de estudios en nuestro país.

"En la fase aguda de una infección no es el método más útil. Además, en fases muy precoces podría dar falsos negativos. En este momento los estudios de seroprevalencia no aportan nada que no haga la PCR, más indicada para la situación de contagiosidad que interesa detectar ahora mismo", dice Castilla.

Estos sondeos son útiles para la toma de decisiones políticas sobre la prevención y el control de enfermedades. Por ejemplo, al evaluar el éxito de los programas de vacunación o para conocer la magnitud de un contagio masivo.

"No hay que tomarlos como una medida urgente. Una encuesta serológica es como una fotografía. Si estás fotografiando algo que se mueve muy rápido, la imagen te dirá dónde estabas antes, pero no dónde estás hora. La clave está en ver el momento adecuado y planificarlo bien", añade.