La Comisión Europea da luz verde al decreto de Garzón de publicidad y juego

Ni la Comisión Europea ni ninguno de los países miembros han realizado alegaciones al proyecto de publicidad del juego del ministro de Consumo Alberto Garzón. Fuentes de la cartera han informado de que el Sistema de Información sobre Reglamentos Técnicos (TRIS, por sus siglas en inglés), les ha notificado este martes la luz verde europea al real decreto que recoge la regulación de los anuncios publicitarios del sector de las apuestas. El texto ha superado el trámite por vía de urgencia, como había solicitado el Gobierno de España.

El ministro Garzón comparecerá este miércoles en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, en la que ofrecerá más información y plazos con los que el ministerio trabaja para la aprobación del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego.

El pasado día 9 Consumo remitió a la Comisión Europea el borrador con las nuevas modificaciones, tras la preocupación mostrada por los grupos parlamentarios sobre los riesgos que implica la sobreexposición a la publicidad de apuestas y juegos de azar a través de los medios de comunicación de masas e internet.

El nuevo texto establece que los deportistas no podrán patrocinar actividades relacionadas con el juego en estadios, instalaciones o recintos deportivos de cualquier tipo y tampoco podrán hacer eco de ellas en camisetas o equipaciones deportivas.

Además, los anuncios de apuestas en radio, TV y plataformas de intercambio de vídeo únicamente podrán emitirse entre la 1.00 y las 5:00 horas y se prohíben las promociones de captación de clientes (bonos de bienvenida) cualesquiera que fueran las condiciones de la promoción.

La publicidad de los operadores de juego no podrá ir dirigida directa o indirectamente a las personas menores de edad ni podrán ser destinadas a la persuasión o incitación al juego de este colectivo. Asimismo, la publicidad deberá incluir la advertencia de que las personas menores de edad no podrán participar en actividades de juego, tipo "menores no", "+18" o similar.