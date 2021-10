Lo que ha ganado Alberto Rodríguez como diputado de UP en el último año

El exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez Rodríguez anunció este pasado sábado que abandona la militancia en Podemos después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le haya comunicado la pérdida de su condición de diputado. A su llegada al aeropuerto de Tenerife Norte, donde fue recibido por más de un centenar de personas al grito de "Justicia" y "Todas somos Alberto", Rodríguez indicó que "uno debe saber cerrar ciclos". Rodríguez describió la sentencia del Tribunal Supremo que lo ha condenado por agredir a un policía en una manifestación en La Laguna antes de ser diputado como "un ataque a la democracia".

El exdiputado por Santa Cruz de Tenerife ha permanecido en el cargo desde el pasado 13 de enero de 2016 hasta este pasado viernes 22 de octubre de 2021. El que fue en su día militante de Izquierda Unida, y estuvo a su vez implicado en varios movimientos sociales como activista, ha desempeñado estas funciones durante un total de 5 años, 9 meses, y 9 días. Durante su última etapa al cargo ha percibido un sueldo anual de 86.024,96 euros por año, según detalla el portal Transparentia con los datos obtenidos el pasado 2019. En este sentido, ha percibido un salario bruto de 6.144 euros al mes desde que comenzó a ser representante territorial en la Cámara Baja en la última legislatura.

Los diputados perciben una asignación mensual, de sueldo base, de 3.050,62 euros, a los que se suman complementos según la tarea que desempeñan en la Cámara, como portavocías o puestos de mesa. Sin embargo, también tienen derecho a una indemnización mensual para "afrontar los gastos que les origine la actividad de la Cámara", una dieta que no tributa a Hacienda y que sí es compatible incluso con el sueldo de ministro, en el caso los miembros del Gobierno que tienen escaño. Esta cantía se estipula en unos 935,37 euros para los diputados electos por Madrid y de 1.959,62 euros para los del resto de circunscripciones, como ocurre con el caso de Alberto Rodríguez.

Le representará el abogado de Carles Puigdemont



El exsecretario de Organización de Podemos confirmó que recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si no encuentra cobertura en el sistema jurídico español. "Tengo clara mi inocencia y que esto ha sido una cacicada, un atraco a la voluntad democrática y al pueblo canario, y haré todo lo que esté en mi mano jurídicamente", añadió. Por otra parte, Rodríguez no se querellará contra la presidenta del Congreso, Maritxell Batet, tras la retirada de su acta de diputado, pero recurrirá su condena para recuperar el escaño, según fuentes de su defensa.

"Esto ha sido una cacicada, un atraco a la voluntad democrática y al pueblo canario"

La nueva línea de defensa se centrará, por tanto, en acciones jurídicas encaminadas para intentar recurrir su condena y recuperar su escaño. El exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez ha contratado a los abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye Rodríguez, quien ha representado, entre otros, al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. En un comunicado, Rodríguez ha justificado el cambio de defensa en la necesidad de contar con "un equipo independiente y experto en el ámbito europeo". Alberto Rodríguez ya ha hecho efectiva su baja en Podemos y su renuncia a la participación en estructuras de partidos estatales en el ámbito canario.

64.000 canarios "sin representación"



Alberto Rodríguez criticó asimismo que el PSOE se haya "plegado a las presiones del Poder Judicial, que ya sabemos en manos de quién está", y que la presidenta del Congreso, la socialista Meritxel Batet, no reuniera a la Mesa y pese a un "informe demoledor en contra" de los letrados optara por retirarle el acta. "Lo más grave es que se ha producido una interferencia con muy pocos precedentes del Poder Judicial en el Legislativo", abundó Alberto Rodríguez, quien ha explicado que no es que le hayan "robado" el acta a él, sino que "acaban de dejar a más de 64.000 canarios sin representación".

"Esto no es una cuestión de Alberto Rodríguez, sino de democracia, de respeto a la libertad de reunión en este país, a la tutela judicial efectiva, al derecho a la manifestación y al derecho de representación política y a la separación de poderes", recalcó. Ha opinado que en el aire flota "la sensación" de que "si no me apellidara Rodríguez, si no fuera un pibe de barrio, si no fuera de una zona obrera, canario”…, no se le habría quitado el escaño. En último lugar, Rodríguez espetó que "esta batalla la ganaron por ahora", pero "a ver si resulta" que en las próximas elecciones "la historia da una vuelta" y Podemos, en vez de "decenas de miles" obtenga en las islas "centenares de miles" de votos.